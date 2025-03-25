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Ateşkesin bitmesinin ardından İsrailli esirlerden ilk video: İsrail hükümetine öfke kustular: Sesimizi duyurmaları için Hamas'a yalvardık

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.03.2025 10:45 Güncelleme: 25.03.2025 11:04
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Ateşkesin bitmesinin ardından İsrailli esirlerden ilk video: İsrail hükümetine öfke kustular: Sesimizi duyurmaları için Hamas’a yalvardık

Hamas, İsrail'in yeni saldırılarının ardından iki rehinenin videosunu paylaştı. Videoda, rehineler, seslerini duyurmaları için Hamas'a yalvardıklarını söylerken siyonistlerin saldırılarının sonları olacağına dair mesajlar verdi. Esirler İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve yönetimine öfke kustu, daha önce kendileriyle birlikte olan ve esir takası anlaşmasında serbest bırakılan İsrailli Ohad Yehlomi'ye seslendi: Neden sustun?

Görüntülerdeki esirler, Gazze Şeridi'ndeki tünellerde İsrail hükümetinin kendilerini susturduğunu ve serbest kalan esirlerin de konuşma hakkı olduğunu dile getirdi. "Bizi susturmak yetti," diyen esirler, "Bize ne kadar acı çektirirseniz çektirin, sesimizi duyurun. Daha önce bizimle birlikte olan esirlerin, şimdi de konuşmasına izin verin." şeklinde konuştu.

"ARTIK BİR NUMARADAN İBARETİZ"

İsrail'in 18 Mart'ta Gazze'ye yönelik saldırılarına yeniden başlamasının ardından, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, İsrailli esirlere ait yeni bir video yayımladı. İsrail basını, esirlerin isimlerinin Elkana Bohbot ve Yosef-Haim Ohana olduğunu belirtti.

Görüntülerdeki esirler, 21 ve 22 numaralı esirler olduklarını ifade etti ve "Artık bir numaradan ibaretiz. Önceleri bir kimliğimiz, bir umudumuz vardı, ama artık sadece bir sayı olduk" dedi.

İsrailli esirler Elkana Bohbot ve Yosef-Haim (İzzeddin El Kassam Tugayları)İsrailli esirler Elkana Bohbot ve Yosef-Haim (İzzeddin El Kassam Tugayları)

"SESİMİZİ DUYURMALARI İÇİN HAMAS'A YALVARDIK"

Esirler Hamas'ın videoyu kayda alıp yayınlamasının kendilerinin istediğini ve bunun bir psikolojik savaş aracı olmadığını belirterek, "Sesimizi duyurmak için biz yalvardık. Lütfen sesimizi duyun." ifadelerini kullandılar.

"TAM HER ŞEYİN DÜZELMEYE BAŞLADIĞINI DÜŞÜNDÜK..."

Esirler, ateşkes öncesi döneme dair, Gazze'deki sınırların kapalı olması nedeniyle yiyecek sıkıntısı yaşadıklarını ve hayatta olup olmadıklarını hissetmediklerini belirtti:

"Ateşkes başladığında, Hamas savaşçıları sadece karınlarımızı doyurmakla kalmadı, aynı zamanda moral sağlamak için de her şeyi yaptı."

İsrailli esirler Elkana Bohbot ve Yosef-Haim (İzzeddin El Kassam Tugayları)İsrailli esirler Elkana Bohbot ve Yosef-Haim (İzzeddin El Kassam Tugayları)

Ancak 18 Mart'ta İsrail'in hava saldırıları tekrar başlattığını belirten esirler, bu saldırıların ölümcül olabileceği konusunda uyardı:

"Tam her şeyin düzelmeye başladığını düşündük, sonra bombalar tekrar yağmaya başladı. Bu saldırılar bizi öldürebilirdi."

İSRAİL HÜKÜMETİNE ÖFKE KUSTULAR

Saldırıların yeniden başlaması ve sınırların kapanmasıyla birlikte, esirler her şeyin eski haline döndüğünü söyledi. "Yiyeceklerimiz tükeniyor ve yaşam koşulları daha da kötüleşiyor. Hiçbir yer güvenli değil," diyen esirler, İsrail hükümetine seslenerek, "Neden kimse konuşamıyor? Bizi görmezden geldiğiniz yeter!" ifadelerini kullandılar.

İsrailli esirler Elkana Bohbot ve Yosef-Haim (İbrani medyası)İsrailli esirler Elkana Bohbot ve Yosef-Haim (İbrani medyası)

"OHAD, NEDEN SESSİZ KALDIN?"

Serbest bırakılan Ohad Yehlomi'ye seslenen esirler, "Ohad, bizlerle kalıyordun. Bizim için konuş. Herkese neler yaşadığımızı anlat. Neden sustun?" diye sordular.

Videonun sonunda, esirler, ateşkes anlaşmasının tek çözüm olduğunu ve zamanın hızla tükenmekte olduğunu belirttiler.

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Ateşkesin bitmesinin ardından İsrailli esirlerden ilk video: İsrail hükümetine öfke kustular: Sesimizi duyurmaları için Hamas’a yalvardık Ateşkesin bitmesinin ardından İsrailli esirlerden ilk video: İsrail hükümetine öfke kustular: Sesimizi duyurmaları için Hamas’a yalvardık Ateşkesin bitmesinin ardından İsrailli esirlerden ilk video: İsrail hükümetine öfke kustular: Sesimizi duyurmaları için Hamas’a yalvardık
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