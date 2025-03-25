Ateşkesin bitmesinin ardından İsrailli esirlerden ilk video: İsrail hükümetine öfke kustular: Sesimizi duyurmaları için Hamas’a yalvardık

Görüntülerdeki esirler, Gazze Şeridi'ndeki tünellerde İsrail hükümetinin kendilerini susturduğunu ve serbest kalan esirlerin de konuşma hakkı olduğunu dile getirdi. "Bizi susturmak yetti," diyen esirler, "Bize ne kadar acı çektirirseniz çektirin, sesimizi duyurun. Daha önce bizimle birlikte olan esirlerin, şimdi de konuşmasına izin verin." şeklinde konuştu.

"ARTIK BİR NUMARADAN İBARETİZ"

İsrail'in 18 Mart'ta Gazze'ye yönelik saldırılarına yeniden başlamasının ardından, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, İsrailli esirlere ait yeni bir video yayımladı. İsrail basını, esirlerin isimlerinin Elkana Bohbot ve Yosef-Haim Ohana olduğunu belirtti.

Görüntülerdeki esirler, 21 ve 22 numaralı esirler olduklarını ifade etti ve "Artık bir numaradan ibaretiz. Önceleri bir kimliğimiz, bir umudumuz vardı, ama artık sadece bir sayı olduk" dedi.