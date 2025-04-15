ABD’den kritik adım: İthal ilaç ve yarı iletkenlere ulusal güvenlik soruşturması

ABD yönetimi, ithal ilaçlar ile yarı iletken ürünlerin ülke güvenliğine etkilerini değerlendirmek üzere harekete geçti. Ticaret Bakanlığı, bu ürün gruplarına ilişkin iki ayrı ulusal güvenlik soruşturması başlattığını açıkladı.

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ithal edilen ilaçlara yönelik soruşturmanın, bitmiş ilaçlar, tıbbi karşı önlemler, aktif ilaç bileşenleri, temel başlangıç malzemeleri ve bu ürünlerin türevlerini kapsadığı bildirildi.

Yarı iletkenler ve yarı iletken üretim ekipmanları için başlatılan diğer soruşturmanın ise, bu ürünlerin ithalatının ABD'nin ulusal güvenliği, yerli üretim kapasitesi, iş gücü yetkinliği ve tedarik zincirleri üzerindeki etkilerini ortaya koymayı amaçladığı ifade edildi.

Her iki soruşturma kapsamında kamuoyunun görüşlerine başvurulacak. Ticaret Bakanlığı, ilgili sektörlerden, uzmanlardan ve vatandaşlardan; bu ürünlerin ithalatının ABD'nin stratejik bağımsızlığı üzerindeki olası etkilerine dair bilgi ve değerlendirme paylaşmalarını talep etti. Görüş bildirmek isteyenlere 21 günlük bir süre tanındı.

Bu adım, ABD'nin pandemi sonrası kritik tedarik zincirlerini yeniden yapılandırma ve stratejik sektörlerde dışa bağımlılığı azaltma hedeflerinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.