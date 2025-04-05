Esirler İsraillilere seslendi: Hükümete baskı yapın Gazze’de ölüyoruz

İsrail'in, "esirleri geri getirmek için Hamas'a baskı yapmak" gerekçesiyle ateşkesi bozarak yeniden başlattığı saldırıların akabinde sıklaşan görüntülere bir yenisi daha eklendi.

Kassam Tugayları'nın yayımladığı yeni görüntülerde konuşan ve elinde bandaj olduğu görülen esirlerden biri, "Hava almak, gökyüzünü ve yıldızları görmek için bir an dışarı çıktık. İsrail ordusu bizi bombalamaya karar verdi ve olduğumuz bina hedef alındı. Ölümden sadece bu sıyrıklarla kurtulduk. Hayatlarını tehlikeye atıp bizi tünelden dışarı çıkaran Hamas unsurları tekrar bizi içeri soktu." dedi.

Güneş ışığının ve umudun olmadığı 30 metre derinlikteki tünele geri döndüğünü anlatan esir, "Gazze'de ölüyoruz." diyerek İsraillilerden (Başbakan Binyamin) Netanyahu hükümetine baskı yapmalarını istedi.

Görüntüdeki diğer esir ise "Devletin size söylediklerine inanmayın. Onlar, Hamas'a baskı yaptıklarını söylüyorlar ama işte baskının sonucu bu." diyerek, diğer esirin saldırıda aldığı yaraları gösterdi.

"Bulunduğumuz yer güvenli değil, yatak yok, battaniye yok. Su ve yiyecek bitmek üzere." diyen esir, Netanyahu hükümetinden, serbest kalan esirlere konuşma hakkı tanımasını istedi.

Kassam Tugayları, son olarak 24 ve 29 Mart'ta elindeki esirlerin görüntülerini yayımlamıştı.

İsrail, Hamas ile 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının sona ermesinin ardından ateşkesi bozmuş ve 18 Mart sabahı Gazze'de şiddetli saldırılarına yeniden başlamıştı.