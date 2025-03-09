İsrail’den skandal karar! İsrailli esirlere karşılık Gazze’de elektrik planı!

İsrail, işgal ettiği Gazze Şeridi'nde bir skandal karara daha imza attı. 7 Ekim'den bu yana devam eden kanlı saldırılarla birlikte bölgede yaşanan insanlık krizi sonrası, yeni bir kararla bu sefer de elektrik tedarikini kesmek için harekete geçtikler.

ELEKTRİKLERİ DE KESİLİYOR!

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen, Gazze Şeridi'ne elektrik tedarikinin durdurulması yönünde talimat verdiğini duyurdu.

"ELİMİZDEKİ TÜM ARAÇLARI KULLANACAĞIZ"

Habere göre, Cohen, "Tüm esirlerin dönmesi için elimizdeki tüm araçları kullanacağız." ifadesini kullandı. Bakan Cohen'in İsrail Elektrik Şirketi'ne (IEC) Gazze Şeridi'nin santrallerine elektrik satışını durdurma emri verdiği kaydedildi.

İNSANİ YARDIM MALZEMELERİNİN GİRİŞİ DURDURULDU

İsrail, ateşkes anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının sona ermesinin ardından Gazze Şeridi'ne her türlü insani yardım malzemesinin girişini durdurmuştu.

Başbakan Netanyahu, Hamas'ı esirleri teslim etmemesi durumunda "daha ileri adımlar" atmakla tehdit etmişti.