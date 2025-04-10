Husilerden ABD’ye sert çıkış: Açlığı silah olarak kullanıyorlar

Husilerin Yüksek Siyasi Konseyi Üyesi Muhammed Ali el-Husi, ABD'nin Yemen'deki limanlara yönelik tehdidine değinerek X hesabında yayınladığı videoda, söz konusu Amerikan tehdidinin daha fazla açlığa yol açmayı hedefleyen bir kibir gösterisi olduğu belirtti. ABD'nin limanlara yönelik olası bir saldırına karşın benzer bir seçeneği kendilerinin de uygulayabileceğini belirten Konsey Üyesi Husi, ABD'ye saldırı yapmama çağrısında bulundu.

ABD'DEN HUSİLERE DESTEK VEREN ÜLKELERE GÖZDAĞI

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, dün yaptığı açıklamada, Washington'un, "Husilerin kontrollerindeki limanlarda gemileri boşaltmak ve onlara petrol ikmal etmek de dahil" Husiler gibi terör örgütlerine destek sağlayan hiçbir ülke veya ticari kuruluşa müsamaha göstermeyeceğini söylemişti.

YEMEN'DEKİ HABA SALDIRILARI

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

Husiler, 7 Mart'ta yaptıkları açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuştu.

TRUMP HUSİLERE SAVAŞ AÇTI

ABD Başkanı Donald Trump ise Truth Social platformundan 15 Mart'ta yaptığı paylaşımda, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini açıklamıştı.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi de ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirterek, saldırılarını sürdürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'ı da kapsayacağını söylemişti.

Husilere bağlı Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Enis el-Asbahi, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin 15 Mart'tan bu yana Yemen'e yönelik saldırıları sonucu 107 sivilin yaşamını yitirdiğini, 223 kişinin de yaralandığını duyurmuştu.