Husiler Kızıldeniz’de ABD’ye ait ikmal gemisini balistik füze ile hedef aldı

Yemen'de İran destekli Husiler ile ABD arasında gerilim tırmanıyor. Husiler, Kızıldeniz'de ABD donanmasına ait bir ikmal gemisini balistik füze ile vurduklarını iddia etti.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, Kızıldeniz'de seyir halinde bulunan ABD uçak gemisi USS Harry S. Truman'a bağlı bir ikmal gemisinin balistik füze ile hedef alındığını duyurdu. Saldırının saatler boyunca sürdüğünü belirten Seri, saldırının amacının ABD'nin Yemen'e yönelik olası askeri müdahalelerini engellemek olduğunu ifade etti.

Saldırı, Husilerin son dönemde İsrail ve ABD'ye karşı deniz operasyonlarını artıracağını açıklamasının ardından geldi. 7 Mart'ta yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye insani yardımların girişine izin vermemesi durumunda deniz saldırılarının yeniden başlayacağı belirtilmişti.

ABD tarafı ise bölgede artan tehditlere karşı daha sert önlemler alabileceğini duyurdu. Eski ABD Başkanı Donald Trump, 15 Mart'ta Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" talimatı verdiğini açıklamıştı.

Öte yandan, Husi lideri Abdulmelik el-Husi de ABD'ye yönelik saldırıların süreceğini ve deniz taşımacılığındaki engellemelerin Washington'u da kapsayacağını dile getirmişti.