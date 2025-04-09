Husilerden Tel Aviv ve ABD’ye İHA saldırıları: “Operasyonlar sürecek”

Ortadoğu'da tansiyon yeniden yükseliyor. Yemen'deki İran destekli Husiler, Tel Aviv'deki bir askeri hedefi ve Kızıldeniz'deki Amerikan savaş gemilerini İHA'larla vurduklarını bildirdi. Aynı günlerde ABD'nin Yemen'e düzenlediği hava saldırılarında çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği açıklanırken, Husiler operasyonların hem Filistin halkına destek hem de ABD'nin Yemen'e yönelik saldırılarına misilleme niteliği taşıdığını ifade etti.

TEL AVİV VE KIZILDENİZ'DE EŞ ZAMANLI İHA SALDIRILARI

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri yaptığı açıklamada, Tel Aviv'in Yafa bölgesindeki bir askeri hedefin "Yafa tipi" insansız hava aracıyla vurulduğunu belirtti. Aynı açıklamada, Kızıldeniz'in kuzeyinde yer alan USS Truman uçak gemisi başta olmak üzere birçok ABD savaş gemisinin de İHA'larla hedef alındığı bildirildi.

Seri, bu saldırıların Gazze'de devam eden saldırılara karşılık olarak yapıldığını ve Yemen'e yönelik Amerikan saldırganlığına bir yanıt niteliği taşıdığını söyledi. Husiler, son günlerde ABD'ye ait üç MQ-9 tipi İHA'yı düşürdüklerini ve toplamda bu sayıların 18'e ulaştığını da duyurdu.

ABD'NİN YEMEN SALDIRILARI: 107 SİVİL YAŞAMINI YİTİRDİ

Husilere bağlı SABA haber ajansına göre, ABD'nin 15 Mart'tan bu yana Yemen'e yönelik düzenlediği saldırılarda 107 sivil hayatını kaybetti, 223 kişi yaralandı. Husilere bağlı Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Enis el-Asbahi, yaptığı yazılı açıklamada sivillerin kasten hedef alındığını savunarak, uluslararası toplumu ABD'nin ihlallerini kınamaya çağırdı.

Açıklamada, sivil yerleşim alanlarının da saldırılarda zarar gördüğü belirtilirken, ABD'nin saldırılarının insani yardımı ve barışı tehdit ettiği vurgulandı.

DENİZ OPERASYONLARI YENİDEN BAŞLAYABİLİR

Husiler, 31 Ekim 2023'ten bu yana Gazze saldırılarını gerekçe göstererek İsrailli şirketlere ait olduğunu belirttikleri ticari gemilere müdahalelerde bulunuyor. 7 Mart'ta yapılan açıklamada, İsrail'e Gazze'ye insani yardım geçişine izin vermesi için 4 gün süre tanındığı, aksi takdirde deniz operasyonlarının yeniden başlayacağı uyarısı yapılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ise 15 Mart'ta Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini duyurmuştu. Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi ise bu açıklamaya karşılık olarak, ABD savaş gemilerinin ve uçaklarının da hedef alınacağını söylemişti.