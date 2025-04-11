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Hamas'tan İngiltere hamlesi: Terör listesinde tutulmaya itiraz etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 11.04.2025 00:14 Güncelleme: 11.04.2025 00:14
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Hamas’tan İngiltere hamlesi: Terör listesinde tutulmaya itiraz etti

İngiltere İçişleri Bakanlığı, 2021 yılında parlamentoda yapılan oylamada Hamas'ı terör örgütleri listesine almıştı. Hamas, İngiltere tarafından yasaklı terör örgütü listesinde tutulmaya devam etmesine karşı çıkarak resmi itirazda bulundu.

Terör örgütleri listesinde tutulan Hamas'tan İngiltere hamlesi geldi. Resmi itirazda bulunarak 2021 yılında listeye alınan Hamas, yasaklı terör örgütleri listesinde tutulmaya devam edilmesine karşı çıkarak resmi başvuruda bulundu. Konuya ilişkin Hamas'tan yapılan yazılı açıklamaya göre Hamas'ın Uluslararası İlişkiler Ofis Başkanı Musa Ebu Merzuk, konuyla ilgilenmesi için bir İngiliz hukuk ekibini görevlendirdiği bildirildi.

9 NİSAN'DA RESMİ BAŞVURU YAPILDI

Hukuk ekibinin, 9 Nisan'da İngiltere İçişleri Bakanlığına, Hamas'ın terör örgütü listesinde tutulmasına karşı itirazda bulunduğu kaydedildi.

İSRAİL TARAFTARLIĞINI YANSITIYOR

Açıklamada, 2021'de alınan bu kararın, Filistin halkına karşı suç işlemeye devam eden İsrail taraftarlığını yansıttığı ifade edildi.

İngiltere İçişleri Bakanlığı, 19 Kasım 2021'de sunulan düzenlemenin parlamentoda onaylanmasının ardından Hamas'ın 26 Kasım 2021'den itibaren yasaklı terör örgütü listesine alındığını açıklamıştı.

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Hamas’tan İngiltere hamlesi: Terör listesinde tutulmaya itiraz etti Hamas’tan İngiltere hamlesi: Terör listesinde tutulmaya itiraz etti Hamas’tan İngiltere hamlesi: Terör listesinde tutulmaya itiraz etti
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