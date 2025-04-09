Trump’ın tarifeleri yürürlüğe girdi! Piyasalarda kıyım: Ülkelerden peş peşe önlemler İşte kim kazanacak sorusunun cevabı

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Avrupa ve ABD hisse senedi vadeli işlemleri de daha fazla düşüş yaşanabileceğine işaret ediyor. Öte yandan, Çin hisseleri ise devlet desteği sayesinde dayanıklılığını korudu.

TARİFELER KALICI MI?

Trump, tarifelerin kalıcı olup olmayacağına dair yatırımcılara çelişkili sinyaller verdi. Bir yandan bu tarifeleri "kalıcı" olarak tanımlarken, diğer yandan da diğer liderlerin müzakere için adım atmaya başladığını söyleyerek bununla övündü.

Salı günü Beyaz Saray'daki bir etkinlikte konuşan Trump, "Birçok ülke bizimle anlaşma yapmak istiyor," dedi. Daha sonraki bir etkinlikte ise Çin'in de bir anlaşma arayışında olmasını beklediğini ifade etti.

AVRUPA'DA MÜZAKERE İÇİN İLK ADIM İTALYA'DAN

Trump yönetimi, Güney Kore ve Japonya gibi yakın müttefikler ve büyük ticaret ortaklarıyla görüşmeler planlıyor. Ayrıca, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin de gelecek hafta ABD'yi ziyaret etmesi bekleniyor.

Dünyada düşük maliyetli üretim üssü olarak bilinen ve en yüksek tarifelerden bazılarına maruz kalan Vietnam'ın Başbakan Yardımcısı da Çarşamba günü Trump'ın Hazine Bakanı Scott Bessent ile görüşecek.

AB'DEN KARŞI HAMLE: İLK OYLAMA BUGÜN

Son yürürlüğe giren vergi artışları, Trump'a göre ABD'yi "sömüren" ülkelere yönelik. Bu listeye, ABD'nin en yakın müttefiklerinden olan Avrupa Birliği (AB) de dahil. AB'ye yüzde 20'lik genel tarifenin yanı sıra bazı sektörlere özel vergiler de getirildi. 27 üyeli birlik, bugün karşı önlemlerle ilgili ilk oylamayı yapacak.

ÇİN'DEN "KARŞILIK VERECEĞİZ" MESAJI

Çin'in geçtiğimiz hafta açıkladığı misilleme tarifelerine yanıt olarak, Trump Çin'den yapılan ithalata uygulanan vergileri neredeyse iki katına çıkardı. Daha önce yüzde 54 olan tarifeler daha da artırıldı. Çin ise bu hamleyi "şantaj" olarak nitelendirerek karşılık vereceğini duyurdu.