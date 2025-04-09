Trump'ın tarifeleri yürürlüğe girdi! Piyasalarda kıyım: Ülkelerden peş peşe önlemler İşte kim kazanacak sorusunun cevabı
Donald Trump'ın onlarca ülkeye uyguladığı 'karşılıklı' tarifeler bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Bunlara Çin mallarına uygulanan %104'lük büyük gümrük vergileri de dahil. Trump, bazı ülkelerle müzakerelere hazırlanırken bile küresel ticaret savaşını derinleştiriyor. Çin'den ABD'nin restine rest mesajı gelirken günün sonunda kazanan kim olacak? İşte uzmanında günün kazananı yorumu...
Trump'ın sert tarifeleri, onlarca yıldır süregelen küresel ticaret düzenini sarstı, resesyon (durgunluk) endişelerini artırdı ve dünya genelindeki borsalarda büyük dalgalanmalara yol açtı.
Trump'ın bir hafta önce tarifeleri (gümrük vergilerini) duyurmasından bu yana S&P 500 endeksi yaklaşık 6 trilyon dolar değer kaybetti. Bu, 1950'lerde oluşturulan endeksin tarihindeki en büyük dört günlük düşüş olarak kayda geçti. Endeks şu anda, en son zirvesinden yüzde 20 aşağıya inmesiyle birlikte ayı piyasası sınırına yaklaşmış durumda.
ASYA AĞIR KAYIPLARLA GÜNE BAŞLADI
Çoğu Asya piyasasında bugün satış dalgası yeniden başladı. Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 3 düşerken, Güney Kore para birimi 16 yılın en düşük seviyesine indi. Hükümet tahvilleri ağır kayıplar yaşarken yatırımcılar nakite yöneldi.
Avrupa ve ABD hisse senedi vadeli işlemleri de daha fazla düşüş yaşanabileceğine işaret ediyor. Öte yandan, Çin hisseleri ise devlet desteği sayesinde dayanıklılığını korudu.
TARİFELER KALICI MI?
Trump, tarifelerin kalıcı olup olmayacağına dair yatırımcılara çelişkili sinyaller verdi. Bir yandan bu tarifeleri "kalıcı" olarak tanımlarken, diğer yandan da diğer liderlerin müzakere için adım atmaya başladığını söyleyerek bununla övündü.
Salı günü Beyaz Saray'daki bir etkinlikte konuşan Trump, "Birçok ülke bizimle anlaşma yapmak istiyor," dedi. Daha sonraki bir etkinlikte ise Çin'in de bir anlaşma arayışında olmasını beklediğini ifade etti.
AVRUPA'DA MÜZAKERE İÇİN İLK ADIM İTALYA'DAN
Trump yönetimi, Güney Kore ve Japonya gibi yakın müttefikler ve büyük ticaret ortaklarıyla görüşmeler planlıyor. Ayrıca, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin de gelecek hafta ABD'yi ziyaret etmesi bekleniyor.
Dünyada düşük maliyetli üretim üssü olarak bilinen ve en yüksek tarifelerden bazılarına maruz kalan Vietnam'ın Başbakan Yardımcısı da Çarşamba günü Trump'ın Hazine Bakanı Scott Bessent ile görüşecek.
AB'DEN KARŞI HAMLE: İLK OYLAMA BUGÜN
Son yürürlüğe giren vergi artışları, Trump'a göre ABD'yi "sömüren" ülkelere yönelik. Bu listeye, ABD'nin en yakın müttefiklerinden olan Avrupa Birliği (AB) de dahil. AB'ye yüzde 20'lik genel tarifenin yanı sıra bazı sektörlere özel vergiler de getirildi. 27 üyeli birlik, bugün karşı önlemlerle ilgili ilk oylamayı yapacak.
ÇİN'DEN "KARŞILIK VERECEĞİZ" MESAJI
Çin'in geçtiğimiz hafta açıkladığı misilleme tarifelerine yanıt olarak, Trump Çin'den yapılan ithalata uygulanan vergileri neredeyse iki katına çıkardı. Daha önce yüzde 54 olan tarifeler daha da artırıldı. Çin ise bu hamleyi "şantaj" olarak nitelendirerek karşılık vereceğini duyurdu.
ÜLKELERDEN ÖNLEM PAKETİ: KİM NE YAPACAK?
Yeni Zelanda ve Hindistan merkez bankaları Çarşamba günü faiz indirimine gitti. Bu durum, diğer ülkelerin de ekonomilerini tarifelerin etkisinden korumak için benzer adımlar atabileceğinin işareti olarak görülüyor.
Diğer ülkeler de kilit ihracat sektörlerine mali destek sağlıyor. Örneğin Güney Kore, otomotiv sektörü için vergi indirimleri ve sübvansiyonları içeren acil önlemler paketi açıkladı.
GÜNÜN SONUNDA KAZANAN KİM OLACAK?
Ancak bazı Reuters'a konuşan ekonomistler, ticaret savaşının faturasının nihayetinde ABD'li tüketicilere çıkacağı konusunda uyarıyor. Spor ayakkabılardan şaraba kadar birçok üründe fiyat artışı bekleniyor.
Reuters/Ipsos'un yeni anketine göre, Amerikalıların yaklaşık dörtte üçü, önümüzdeki altı ay içinde gündelik ürün fiyatlarının artacağını düşünüyor.
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