Kuzey Kore’den ABD ve müttefiklerine kınama: Nükleer devlet olmaktan vazgeçmeyeceğiz

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un kız kardeşi Kim Yo Jong, yaptığı açıklamada, "ülkesinin nükleer silahlardan arındırılması" açıklamalarını kınadı.



Ülkesinin nükleer silahlardan arındırılmasının "asla gerçekleşemeyecek bir hayalden başka bir şey olmadığını" belirten Kim, "nükleer devlet" seçeneğinden vazgeçmeyeceklerini bildirdi.



ABD, Japonya ve Güney Kore'nin "Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılmasına" yönelik açıklamalarını kınadıklarını kaydeden Kim, bunları "Kuzey Kore'nin egemenliğini inkar eden en düşmanca eylem" olarak niteledi.



Kim, "Kimsenin inkarını veya tanımasını umursamıyoruz ve seçeneğimizi asla değiştirmiyoruz. Bu, hiçbir fiziksel güç veya sinsi hileyle asla tersine çevrilemeyecek kararlı seçimimiz." dedi.



Kim, ülkesinin nükleer kapasitelerinin, dışarıdan gelebilecek "saldırı ve tehditleri caydırma" ile devletin egemenliği ve güvenliğini savunmada önemli bir rol oynadığını savundu.



Söz konusu tepkinin, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Japonya Dışişleri Bakanı İvaya Takeşi ve Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Tae-yul'un geçen hafta Brüksel'de görüşmesi sonrası gelmesi dikkati çekti.

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