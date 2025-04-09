Trump ağzını fena bozdu: Bu ülkeler bizi arıyorlar, P.pomu öpüyorlar

ABD Başkanı Donald Trump, Salı akşamı Ulusal Cumhuriyetçi Kongre Komitesi'nin bağış gecesinde yaptığı konuşmada öyle ifadeler kullandı ki, salondakiler neye uğradığını şaşırdı.

Yeni ticaret politikalarını savunurken ülkelerin kendisiyle anlaşma yapabilmek için adeta yarışa girdiğini ileri süren Trump, bu devletlerin "yağcılıkta sınır tanımadığını" iddia ederek, "Hepsi bizi arıyor, p.pomu öpüyorlar" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında bazı ülke liderlerini taklit eden Trump, onların kendisiyle anlaşma yapabilmek için adeta yalvardığını öne sürdü. Alaycı bir tonla, "Lütfen, lütfen efendim anlaşma yapalım. Her şeyi yaparım efendim" diyerek liderlerin çaresizliğini hicvetti.

ASİ CUMHURİYETÇİLERE GÖNDERME: SİZ MÜZAKERE ETMEYİ BİLMİYORSUNUZ

Konuşmasının bir diğer hedefi ise kendi partisindeki muhalif Cumhuriyetçilerdi. Trump, Kongre'deki bazı isimlerin müzakere becerilerini küçümseyerek, "Size şunu söyleyeyim, benim müzakere ettiğim gibi müzakere etmiyorsunuz." sözleriyle partisine de mesaj gönderdi.

ÇİN'DEN REST GECİKMEDİ

Trump'ın açıklamaları, Beyaz Saray'ın Çin'den ithal edilen ürünlere uygulanan gümrük vergisinin 9 Nisan 2025 itibarıyla yüzde 104'e çıkarılacağını duyurmasından hemen sonra geldi. Bugün itibarıyla vergiler yürürlüğe girerken Çin'den de rest gecikmedi.

Çin Dışişleri Bakanlığı "ABD'nin başlattığı zorbalığa kesinlikle boyun eğmeyeceğiz. Sonuna kadar savaşacağız." açıklamasında bulundu.

İLAÇ SEKTÖRÜ DE HEDEFTE: TARİFEYİ GÖRÜNCE KOŞARAK GELECEKLER

Trump, yakında ilaç ithalatına yönelik ağır vergiler açıklayacağını da belirtti. "İlaçlarımızı kendimiz üretmiyoruz, başka ülkelerde üretiliyorlar. ABD'de aynı paketin fiyatı bazen 10 kat daha fazla olabiliyor," diyen Trump, ilaç sektörüne şu sözlerle gözdağı verdi:

"İlaca öyle bir gümrük tarifesi uygulayacağız ki, çok yakında bize koşarak gelecekler."