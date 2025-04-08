Ek gümrük tarifeleri Trump’ın destekçileri arasında derin çatlak oluşturdu! Musk’tan Trump’a doğrudan çağrı

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Musk, Beyaz Saray'ın başlıca ticaret danışmanı Peter Navarro'yu hedef alarak, yüksek öğrenim diplomalarının bile hatalı ticaret kararlarına yol açabileceğini ifade etti. Musk, "Harvard'dan Ekonomi Doktorası yapmak kötü bir şey, iyi bir şey değil" diyerek, Trump'ın yakın çevresine ve politikalarına sert eleştirilerde bulundu.

MUSK, TRUMP'A AÇIKÇA KARŞI ÇIKTI: BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI!

Musk, Twitter'da yaptığı açıklamalarla Trump'ın politikalarını sert bir dille eleştirirken, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının iş dünyasına zarar vereceğini söyledi. Ayrıca, Musk'ın en dikkat çekici hareketi, Trump'a doğrudan bir çağrıda bulunarak, Kuzey Amerika ve Avrupa arasında "sıfır gümrük tarifesi" uygulamasını savunması oldu:

"Sonunda, hem Avrupa hem de Amerika için sıfır tarife durumuna geçilmesi gerektiğini umuyorum" diyen Musk, Trump'a yönelik kişisel çağrısını yineledi: "Bu benim başkana tavsiyem."