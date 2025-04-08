Ek gümrük tarifeleri Trump'ın destekçileri arasında derin çatlak oluşturdu! Musk'tan Trump'a doğrudan çağrı
ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret savaşına dair uyguladığı ek gümrük tarifeleri, yalnızca dünya ekonomisini sarsmakla kalmadı, aynı zamanda Trump’ın güçlü destekçilerinde büyük bir bölünmeye yol açtı. İş dünyasının dev isimlerinden Elon Musk’a kadar birçok önemli figür, Başkan Trump’ın ticaret politikalarına karşı çıkmaya başladı ve Musk, Trump’a doğrudan çağrı yaparak şok etkisi yarattı.
Elon Musk, Trump'ın ticaret stratejisindeki en güçlü müttefiklerinden biri olarak biliniyor. Ancak son günlerde, Tesla CEO'su, Beyaz Saray'ın gümrük tarifeleri konusunda attığı adımlar karşısında sessiz kalamayacak kadar rahatsız oldu.
Musk, Beyaz Saray'ın başlıca ticaret danışmanı Peter Navarro'yu hedef alarak, yüksek öğrenim diplomalarının bile hatalı ticaret kararlarına yol açabileceğini ifade etti. Musk, "Harvard'dan Ekonomi Doktorası yapmak kötü bir şey, iyi bir şey değil" diyerek, Trump'ın yakın çevresine ve politikalarına sert eleştirilerde bulundu.
MUSK, TRUMP'A AÇIKÇA KARŞI ÇIKTI: BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI!
Musk, Twitter'da yaptığı açıklamalarla Trump'ın politikalarını sert bir dille eleştirirken, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının iş dünyasına zarar vereceğini söyledi. Ayrıca, Musk'ın en dikkat çekici hareketi, Trump'a doğrudan bir çağrıda bulunarak, Kuzey Amerika ve Avrupa arasında "sıfır gümrük tarifesi" uygulamasını savunması oldu:
"Sonunda, hem Avrupa hem de Amerika için sıfır tarife durumuna geçilmesi gerektiğini umuyorum" diyen Musk, Trump'a yönelik kişisel çağrısını yineledi: "Bu benim başkana tavsiyem."
TRUMP'TAN YANIT: YENİ TARİFELER GELİYOR!
Ancak Washington Post'un haberine göre Musk'ın çağrısına rağmen, Trump'ın gümrük tarifelerine olan kararlılığı değişmedi. Başkan, Çin'e yönelik %50 ek tarife uygulamakla tehdit etti ve ticaret politikalarını gözden geçirmediğini belirtti. Musk'ın açıklamaları, Trump'ın başta iş dünyası olmak üzere tüm destekçilerinde dalgalanmalara yol açtı.
Öne çıkan bir diğer tepki ise, Trump'ın eski destekçilerinden ve yatırımcılarından geldi: Tesla'nın üst düzey yöneticileri, gümrük tarifelerinin Tesla'nın üretim ve tedarik zincirine zarar vereceğini açıkladı. Ancak Musk, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarla, tarifelerin yalnızca Amerikan tüketicilerini zora sokacağını dile getirdi.
TRUMP'IN İKTİDARINDA ÇATLAKLAR DERİNLEŞİYOR
Trump'ın ticaret politikaları, yalnızca iş dünyasında değil, Cumhuriyetçi Parti içindeki önemli isimlerde de rahatsızlık yaratmaya başladı. Senatör Ted Cruz, Trump'a uyarılarda bulunarak, tarifelerin "devasa riskler" taşıdığını vurguladı. Hatta bazı Cumhuriyetçi senatörler, borsa çöküşünü ve ekonomideki belirsizlikleri gerekçe göstererek, Trump'ın ticaret politikalarına karşı daha ılımlı bir yaklaşım benimsemeleri gerektiğini savundu.
Öte yandan, iş dünyasında Trump'a karşı çıkan isimler arasında, dünya çapında büyük bir güç haline gelen ve Trump'ın destekçisi olarak bilinen yatırımcı Bill Ackman da yer alıyor. Ackman, tarifeleri "ekonomik nükleer savaş" olarak tanımlayarak, Beyaz Saray'a uyarıda bulundu.
BÜYÜK BİR KAYIP MI?
Peki ya Trump'ın gümrük tarifeleri, tüm bu tartışmaların sonu mu olacak? Elon Musk'ın ve diğer iş dünyası liderlerinin bu sert eleştirilerine rağmen, Trump, tarifeler konusunda geri adım atmaya pek istekli görünmüyor. Ancak uzmanlar Musk ve Trump arasındaki bu çatlağın, sadece ekonomik değil, siyasi bir fırtına yaratma potansiyeline de sahip olabileceği noktasında uyarıyor.
Musk'ın Tesla ve diğer yatırımları, Trump'ın ticaret savaşından büyük bir zarar görürken, Trump'ın destekçilerinin arasında giderek derinleşen bu ayrışma, Başkan'ın siyasi geleceğini etkileyebilir.
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