09 Nisan 2025, Çarşamba
Haberler Dünya Haberleri Terörsüz Suriye hedefinde yeni gelişme! PKK/YPG'li teröristler Halep'ten çekilmeye başladı

Terörsüz Suriye hedefinde yeni gelişme! PKK/YPG'li teröristler Halep'ten çekilmeye başladı

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.04.2025 17:27 Güncelleme: 09.04.2025 17:28
ABONE OL
Terörsüz Suriye hedefinde yeni gelişme! PKK/YPG’li teröristler Halep’ten çekilmeye başladı

Devrik Baas rejimi, 2012'de kendisine karşı silahlı eyleme girmemesi koşuluyla ülkenin kuzeyindeki bazı bölgeleri PKK/YPG'ye bırakırken örgüt, Halep'teki Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerini 'terör' üssü olarak kullandı. Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG, Şam yönetimiyle imzaladığı anlaşma gereği Halep kent merkezinden çekilmeyi sürdürüyor. Ellerinde PKK/YPG'ye ait paçavraları taşıyan teröristler, Genel Güvenlik İdaresine bağlı güçlerin himayesinde Halep'ten çıktı. Teröristlerin çekilmesinin ilerleyen günlerde de devam etmesi bekleniyor.

Halep'teki Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerini işgal eden PKK/YPG'li teröristleri taşıyan ikinci konvoy, kentten çıktı.

Terörsüz Suriye hedefinde yeni gelişme! PKK/YPG’li teröristler Halep’ten çekilmeye başladı

Suriye yönetimi ve PKK/YPG arasında 1 Nisan'da imzalanan anlaşma gereği, Fırat'ın doğusuna giden 60 araçlık bu konvoyda yaklaşık 500 terörist yer aldı.

Ellerinde PKK/YPG'ye ait paçavraları taşıyan teröristler, Genel Güvenlik İdaresine bağlı güçlerin himayesinde Halep'ten çıktı. Teröristlerin çekilmesinin ilerleyen günlerde de devam etmesi bekleniyor.

(Foto: AA)(Foto: AA)

Teröristleri taşıyan ilk konvoy 4 Nisan'da Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerinden çekilmişti.

TERÖRİSTLER, MAKSUD VE EŞREFİYYE'Yİ TERÖR ÜSSÜNE ÇEVİRDİ
Devrik Baas rejimi, 2012'de kendisine karşı silahlı eyleme girmemesi koşuluyla ülkenin kuzeyindeki bazı bölgeleri PKK/YPG'ye bırakırken örgüt, Halep'teki Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerini "terör" üssü olarak kullandı.

(Foto: AA)(Foto: AA)

Öldürme, kaçırma, zorla silah altına alma gibi suçlar işleyen teröristler, esnaftan da vergi adı altında haraç topluyordu. Örgütün Halep'te çocukları okul çıkışı kaçırarak zorla silahlı kadrosuna katması, birçok rapora yansıdı.

Örgüt, 2016'da rejim ve Rusya'nın Halep'i kuşatıp ele geçirmesine Şeyh Maksud Mahallesi üzerinden stratejik destek verdi.

Baas rejiminin yıkılmasının ardından Halep'teki işgalini sürdüren teröristler, geçen ayın başında devrik rejim unsurlarının sahil bölgesindeki saldırılarıyla eş zamanlı harekete geçerek Halep'te ordu güçlerine saldırı girişiminde bulunmuştu.

Rejimin yıkılmasının ardından PKK/YPG söz konusu mahallelere keskin nişancılar yerleştirdi. Suriye İnsan Hakları Ağının (SNHR) raporuna göre, keskin nişancıların 30 Kasım 2024-30 Ocak 2025'teki saldırılarında en az 65 sivil yaşamını yitirdi

Şam-SDG anlaşmasında sahaya bakacağızŞam-SDG anlaşmasında sahaya bakacağız "ŞAM-SDG ANLAŞMASINDA SAHAYA BAKACAĞIZ"
Başkan Erdoğan’dan Suriye mesajıBaşkan Erdoğan’dan Suriye mesajı BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SURİYE MESAJI
Suriye ile SDG anlaşma sağladıSuriye ile SDG anlaşma sağladı SURİYE İLE SDG ANLAŞMA SAĞLADI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Terörsüz Suriye hedefinde yeni gelişme! PKK/YPG’li teröristler Halep’ten çekilmeye başladı Terörsüz Suriye hedefinde yeni gelişme! PKK/YPG’li teröristler Halep’ten çekilmeye başladı Terörsüz Suriye hedefinde yeni gelişme! PKK/YPG’li teröristler Halep’ten çekilmeye başladı
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör