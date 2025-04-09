Terörsüz Suriye hedefinde yeni gelişme! PKK/YPG’li teröristler Halep’ten çekilmeye başladı

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Teröristleri taşıyan ilk konvoy 4 Nisan'da Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerinden çekilmişti.

TERÖRİSTLER, MAKSUD VE EŞREFİYYE'Yİ TERÖR ÜSSÜNE ÇEVİRDİ

Devrik Baas rejimi, 2012'de kendisine karşı silahlı eyleme girmemesi koşuluyla ülkenin kuzeyindeki bazı bölgeleri PKK/YPG'ye bırakırken örgüt, Halep'teki Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerini "terör" üssü olarak kullandı.