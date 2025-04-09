İsrail’den Kahire’yi endişelendirecek yeni işgal kararı! Mısır’ın sınırına dayandı

Gazze (AA)



REFAH'I YOK ETME PLANI



İsrail işgal güçlerinin Refah'ı Han Yunus'tan ayırma hazırlıkları kapsamında "Morag Koridoru'nu genişletmek ve koridor boyunca binaları yıkmak için halihazırda çalıştığı" belirtilen haberde, koridorun bazı bölgelerinin bir kilometreden daha geniş olacağı kaydedildi.



İsrail güvenlik teşkilatından kaynaklara dayandırılan haberde, Refah'ın tamamının diğer tampon bölgeler gibi Filistinlilerin girmesinin engellendiği bir yer mi olacağı yoksa tüm binaların yıkılarak kentin "fiilen ortadan kaldırılmasının" planlandığı bir yer haline mi getirileceğinin henüz kararlaştırılmadığı ileri sürüldü.

REFAH'I GAZZE'DEN TAMAMEN AYIRMAYA YÖNELİK "ÖN ADIM!"



İsrail işgal güçlerinin bölgede yürüttüğü faaliyetlerin Morag ve Philadelphi koridorları arasında sınırlı kalmadığına işaret edilen haberde, konuya ilişkin fazla ayrıntı verilmedi.



Haberde ayrıca İsrail askerlerinin yakın zamanda Refah çevresinde konuşlanmaya başladığı ve bunun Refah'ı Gazze'den tamamen ayırmaya yönelik "ön adım" olduğu savunuldu.