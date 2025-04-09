İtalya Başbakanı Meloni'den iş dünyasındaki temsilcilerle vergi tarifesi görüşmesi
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ABD Başkanı Trump'ın gümrük vergisi tarifesine ilişkin iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi. Düzenlenen görüşmede tarifenin etkileri ve alınacak önlemleri görüşüldüğü belirtildi.
İtalya Başbakanı Meloni'nin iş dünyasının temsilcileriyle görüşmesine yönelik Başbakanlık'tan yazılı açıklama yapıldı. Meloni'nin ilgili bakanlarla beraber, sanayi, ticaret ve iş dünyası temsilcileriyle bugün bir görüşme yaptığı belirtildi.
Açıklamada, hükümetin, yeni açıklanan gümrük tarifelerinden en çok zarar görecek üretim zincirlerini desteklemeye yönelik olarak üzerinde çalıştığı önerileri sektör temsilcileriyle paylaştığı ifade edildi.
Hükümetin ve iş dünyası temsilcilerinin, Avrupa Birliği (AB) ile ABD arasında bir ticaret savaşından kaçınılması ve olası etkileri artırabilecek duygusal tepkilerden sakınılması gerektiği yönünde ortak görüşte oldukları belirtildi.
Bu bağlamda, Meloni'nin, mevcut sanayi ürünlerinde karşılıklı olarak uygulanan gümrük tarifelerinin "sıfıra karşı sıfır" formülüyle kaldırılmasından yana olduğunu dile getirdiği aktarıldı.
Toplantıda, iş dünyası temsilcilerinin önerilerinin dinlenildiği belirtilirken, Başbakan Meloni'nin üretici sektörlere, mevcut hassas ekonomik dönemde birlikte hareket etmek üzere bir anlaşma önerisinde bulunduğu da ifade edildi.
MELONİ 17 NİSAN'DA ABD YOLCUSU
İtalyan ANSA ajansının konuya ilişkin haberinde, Başbakan Meloni'nin söz konusu toplantıda, 17 Nisan'da Washington'a gidip ABD Başkanı Donald Trump ile görüşeceğini söylediği kaydedildi.
Basında yer alan diğer haberlerde de Meloni'nin toplantıya katılanlara, Trump'ın gümrük tarifeleri konusundaki kararını "kesinlikle yanlış bulduğunu" söylediği belirtildi.
Başbakan Meloni, toplantıda sektör temsilcilerine, gümrük tarifeleri krizine karşı ekonomiyi desteklemek için AB'den temin edilen kaynakların yeniden programlanması yoluyla 25 milyar avroluk bir kaynak yaratma hedefinden bahsettiği ifade edildi.
Bu arada, İtalyan basınında geçen hafta sonu çıkan haberlerde de Trump'ın yeni gümrük tarifelerini açıklamasından sonra Meloni'nin ABD'ye gitme olasılığının yükseldiğine işaret edilmişti. Dolayısıyla 17 Nisan'da Roma'da yapılması planlanan Türkiye-İtalya Hükümetlerarası Zirvesi'nin ertelenmesinin, Meloni'nin ABD ziyaretinin "ipucu olduğu" yorumları yapılmıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kendine güvenleri tavan! En iddialı burçlar
- Altın alımında yeni tehlike: İslam Memiş uyardı! Alarm zilleri çalıyor
- Kalp hastalığına elveda: İşte atardamarlarınızı açacak 10 besin
- 32. Dönem POMEM mülakatları bitti mi? POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Saniyeler içinde etki temizlik! Klozetteki sarı lekeleri anında gideriyor
- 250 bin TL ikinci el taşıt kredisi: İş Bankası, Akbank, Halkbank aylık taksit hesaplamaları
- Hastalara nakdi destek! Maaş bağlanıyor, her ay 10.125,56 TL veriliyor!
- 210 Milli Emlak Uzman Yardımcısı alımı yapılacak: İşte başvuru şartları ve detaylar
- Aile Destek Ödemesi bitti mi, son durum ne? 2025 Aile Destek Programı
- Kamu işçilerine toplu sözleşme zammı son durum 2025 | 600 bin kamu çalışanının zam oranı belli oldu mu?
- Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı: Sağanak, çöl tozu, kar yağışı... Nisan ortasında buz keseceğiz! 8 Nisan hava durumu
- 2025 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Askerlik sınıflandırma sonuçları nereden öğrenilir?