İtalya Başbakanı Meloni’den iş dünyasındaki temsilcilerle vergi tarifesi görüşmesi

İtalya Başbakanı Meloni'nin iş dünyasının temsilcileriyle görüşmesine yönelik Başbakanlık'tan yazılı açıklama yapıldı. Meloni'nin ilgili bakanlarla beraber, sanayi, ticaret ve iş dünyası temsilcileriyle bugün bir görüşme yaptığı belirtildi.

Açıklamada, hükümetin, yeni açıklanan gümrük tarifelerinden en çok zarar görecek üretim zincirlerini desteklemeye yönelik olarak üzerinde çalıştığı önerileri sektör temsilcileriyle paylaştığı ifade edildi.

Hükümetin ve iş dünyası temsilcilerinin, Avrupa Birliği (AB) ile ABD arasında bir ticaret savaşından kaçınılması ve olası etkileri artırabilecek duygusal tepkilerden sakınılması gerektiği yönünde ortak görüşte oldukları belirtildi.

Bu bağlamda, Meloni'nin, mevcut sanayi ürünlerinde karşılıklı olarak uygulanan gümrük tarifelerinin "sıfıra karşı sıfır" formülüyle kaldırılmasından yana olduğunu dile getirdiği aktarıldı.

Toplantıda, iş dünyası temsilcilerinin önerilerinin dinlenildiği belirtilirken, Başbakan Meloni'nin üretici sektörlere, mevcut hassas ekonomik dönemde birlikte hareket etmek üzere bir anlaşma önerisinde bulunduğu da ifade edildi.