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İtalya Başbakanı Meloni'den iş dünyasındaki temsilcilerle vergi tarifesi görüşmesi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 09.04.2025 04:37
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İtalya Başbakanı Meloni’den iş dünyasındaki temsilcilerle vergi tarifesi görüşmesi

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ABD Başkanı Trump'ın gümrük vergisi tarifesine ilişkin iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi. Düzenlenen görüşmede tarifenin etkileri ve alınacak önlemleri görüşüldüğü belirtildi.

İtalya Başbakanı Meloni'nin iş dünyasının temsilcileriyle görüşmesine yönelik Başbakanlık'tan yazılı açıklama yapıldı. Meloni'nin ilgili bakanlarla beraber, sanayi, ticaret ve iş dünyası temsilcileriyle bugün bir görüşme yaptığı belirtildi.

Açıklamada, hükümetin, yeni açıklanan gümrük tarifelerinden en çok zarar görecek üretim zincirlerini desteklemeye yönelik olarak üzerinde çalıştığı önerileri sektör temsilcileriyle paylaştığı ifade edildi.

Hükümetin ve iş dünyası temsilcilerinin, Avrupa Birliği (AB) ile ABD arasında bir ticaret savaşından kaçınılması ve olası etkileri artırabilecek duygusal tepkilerden sakınılması gerektiği yönünde ortak görüşte oldukları belirtildi.

Bu bağlamda, Meloni'nin, mevcut sanayi ürünlerinde karşılıklı olarak uygulanan gümrük tarifelerinin "sıfıra karşı sıfır" formülüyle kaldırılmasından yana olduğunu dile getirdiği aktarıldı.

Toplantıda, iş dünyası temsilcilerinin önerilerinin dinlenildiği belirtilirken, Başbakan Meloni'nin üretici sektörlere, mevcut hassas ekonomik dönemde birlikte hareket etmek üzere bir anlaşma önerisinde bulunduğu da ifade edildi.

Foto: AAFoto: AA

MELONİ 17 NİSAN'DA ABD YOLCUSU

İtalyan ANSA ajansının konuya ilişkin haberinde, Başbakan Meloni'nin söz konusu toplantıda, 17 Nisan'da Washington'a gidip ABD Başkanı Donald Trump ile görüşeceğini söylediği kaydedildi.

Basında yer alan diğer haberlerde de Meloni'nin toplantıya katılanlara, Trump'ın gümrük tarifeleri konusundaki kararını "kesinlikle yanlış bulduğunu" söylediği belirtildi.

Başbakan Meloni, toplantıda sektör temsilcilerine, gümrük tarifeleri krizine karşı ekonomiyi desteklemek için AB'den temin edilen kaynakların yeniden programlanması yoluyla 25 milyar avroluk bir kaynak yaratma hedefinden bahsettiği ifade edildi.

Bu arada, İtalyan basınında geçen hafta sonu çıkan haberlerde de Trump'ın yeni gümrük tarifelerini açıklamasından sonra Meloni'nin ABD'ye gitme olasılığının yükseldiğine işaret edilmişti. Dolayısıyla 17 Nisan'da Roma'da yapılması planlanan Türkiye-İtalya Hükümetlerarası Zirvesi'nin ertelenmesinin, Meloni'nin ABD ziyaretinin "ipucu olduğu" yorumları yapılmıştı.

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