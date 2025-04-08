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Beyaz Saray duyurdu! İtalya Başbakanı Meloni ABD yolcusu | Trump ağırlayacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 08.04.2025 21:24 Güncelleme: 08.04.2025 21:25
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Beyaz Saray duyurdu! İtalya Başbakanı Meloni ABD yolcusu | Trump ağırlayacak

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın 17 Nisan'da İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi resmi çalışma ziyareti için Beyaz Saray'da ağırlayacağını duyurdu.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, Trump'ın gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

TRUMP 17 NİSAN'DA MELONİ'Yİ BEYAZ SARAY'DA AĞIRLAYACAK
Leavitt, Trump'ın 17 Nisan'da İtalya Başbakanı Meloni'yi Beyaz Saray'da resmi çalışma ziyaretinde ağırlayacağını duyurdu.

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Beyaz Saray duyurdu! İtalya Başbakanı Meloni ABD yolcusu | Trump ağırlayacak Beyaz Saray duyurdu! İtalya Başbakanı Meloni ABD yolcusu | Trump ağırlayacak Beyaz Saray duyurdu! İtalya Başbakanı Meloni ABD yolcusu | Trump ağırlayacak

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