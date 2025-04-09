ABD ordusu Yemen'deki yerleşim yerine saldırısında ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi
ABD, Yemen'deki İran destekli Husilere yönelik saldırılarını sürdürürken Hudeyde şehrinin el-Hevak ilçesinden acı haber geldi. Husiler tarafından yapılan açıklamada Emin Mukbil adlı yerleşim bölgesine düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye yükseldiği belirtildi.
ABD ve Husiler arasında çatışmalar her geçen gün katlanarak devam ediyor. ABD askeri, Yemen'in Hudeyde şehrine bağlı el-Hevak ilçesinde bulunan Emin Mukbil adlı yerleşim bölgesi saldırı düzenledi.
ÖLENLERİN SAYISI 12'YE YÜKSELDİ
Husilere bağlı El-Mesira televizyon kanalının haberinde, ABD'nin Hudeyde kentine bağlı el-Hevak ilçesinde bulunan Emin Mukbil yerleşim yerini hedef aldığı saldırılarda ölenlerin sayısının 6'sı kadın, 4'ü çocuk olmak üzere 12'ye yükseldiği kaydedildi.
Husilere bağlı Sağlık Bakanlığından sabah yapılan açıklamada ise ABD'nin Emin Mukbil yerleşim yerini hedef aldığı saldırılarda 8 kişinin öldüğü, 16 kişinin yaralandığı belirtilmişti.
Açıklamada, ABD'nin hedef aldığı bölgede enkaz altında kalanların olduğu, sağlık ve sivil savunma ekiplerinin yaralıları kurtarmak için çalışmalarını sürdürdüğü bildirilmişti.
TRUMP'TAN HUSİLERE SALDIRI TALİMATI
ABD Başkanı Donald Trump, 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, ABD ordusuna Yemen'deki İran destekli Husilere karşı büyük bir saldırı başlatma talimatı verdiğini duyurmuştu. Gelişmenin ardından ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Yemen'in farklı bölgelerine çok sayıda hava saldırısı gerçekleştirmişti.
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