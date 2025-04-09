ABD ordusu Yemen’deki yerleşim yerine saldırısında ölenlerin sayısı 12’ye yükseldi

Hudeyde kentindeki yerleşim yerine düzenlenen saldırıda 6'sı kadın 4'ü çocuk olmak üzere 12 kişi yaşamını yitirdi. (AA)

Husilere bağlı Sağlık Bakanlığından sabah yapılan açıklamada ise ABD'nin Emin Mukbil yerleşim yerini hedef aldığı saldırılarda 8 kişinin öldüğü, 16 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Açıklamada, ABD'nin hedef aldığı bölgede enkaz altında kalanların olduğu, sağlık ve sivil savunma ekiplerinin yaralıları kurtarmak için çalışmalarını sürdürdüğü bildirilmişti.

TRUMP'TAN HUSİLERE SALDIRI TALİMATI

ABD Başkanı Donald Trump, 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, ABD ordusuna Yemen'deki İran destekli Husilere karşı büyük bir saldırı başlatma talimatı verdiğini duyurmuştu. Gelişmenin ardından ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Yemen'in farklı bölgelerine çok sayıda hava saldırısı gerçekleştirmişti.