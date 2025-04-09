ABD’nin Virginia eyaletinde silahlı saldırı: 3 ölü 3 yaralı

Virgiana eyaletinde yapılan silahlı saldırıya ilişkin eyaletin Spotsylvania bölgesinde Şerif Ofisi Sözcüsü Elizabeth Scott açıklamalarda bulundu. Scott; "Yerel saatle 17.30'da silahlı saldırı ihbarı yapıldı. Ulusal basındaki haberlere göre, olay yerine kolluk kuvvetleri sevk edilirken, saldırıda 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı." ifadelerini kullandı.

Yaralananların hastaneye kaldırıldığı ve halka bölgeden uzak durulması çağrısı yapıldığı bildirildi. Suç mahalline çok sayıda müfettişin görevlendirildiği ve şüphelilerin arandığı belirtildi.

Spotsylvania, ABD'nin başkenti Washington'un yaklaşık 100 kilometre güneybatısında yer alıyor.