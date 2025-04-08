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Donald Trump ABD'nin gümrük vergilerinden gelen günlük kazancını açıkladı: 2 milyar dolar kazanıyoruz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.04.2025 23:44 Güncelleme: 08.04.2025 23:50
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Donald Trump ABD’nin gümrük vergilerinden gelen günlük kazancını açıkladı: 2 milyar dolar kazanıyoruz

ABD Başkanı Trump, önemli açıklamalarda bulundu. Trump ABD'nin gümrük vergilerinden gelen günlük kazancını açıklayarak '2 milyar dolar kazanıyoruz' dedi.

ABD Başkanı Trump, önemli açıklamalarda bulundu.

Trump'ın açıklamalarından satır başları...

ABD Gümrük vergilerinden günlük 2 milyar dolar kazanıyoruz. Enerji üretimimizi iki katına çıkarmalıyız, böylece dünyanın önde gelen enerji üreticisi ülkesi olmalıyız. Paris İklim Anlaşması'ndan çekildim. Çünkü bu anlaşma, kendi topraklarımızdaki enerji üretimimize zarar verdi ve bize büyük maliyetler getirdi.

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Donald Trump ABD’nin gümrük vergilerinden gelen günlük kazancını açıkladı: 2 milyar dolar kazanıyoruz Donald Trump ABD’nin gümrük vergilerinden gelen günlük kazancını açıkladı: 2 milyar dolar kazanıyoruz Donald Trump ABD’nin gümrük vergilerinden gelen günlük kazancını açıkladı: 2 milyar dolar kazanıyoruz
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