Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan tarihi karar! "Filistin devletini tanıyabiliriz"

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"(Filistin'i) tanımaya doğru ilerlemeliyiz ve önümüzdeki aylarda buna varabiliriz." ifadelerini kullanan Macron, tarih olarak haziranda Suudi Arabistan ile eş başkanlığını yapacakları iki devletli çözüme ilişkin uluslararası konferansı işaret etti.

Macron, Filistin'i tanıma meselesini konferansta nihayete erdirmeyi amaçladıklarını belirtti.