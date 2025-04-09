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Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan tarihi karar! "Filistin devletini tanıyabiliriz"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 09.04.2025 23:54 Güncelleme: 10.04.2025 00:36
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron’dan tarihi karar! Filistin devletini tanıyabiliriz

Katil İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Fransa’da muhalefet, Filistin devletinin derhal tanınması çağrılarını artırmıştı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise 2024’te yaptığı açıklamada Filistin devletini tanımanın Fransa için bir 'tabu' olmadığını belirtmişti. Yaşanan gelişmenin ardından Macron, Filistin devletini tanıyabileceklerini ve bunun haziran ayında eş başkanlık edeceği iki devletli çözüme ilişkin uluslararası konferans kapsamında olabileceğini duyurdu.

Katil İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında binlerce mazlum katledildi.

(FOTO: AA ) (FOTO: AA )

Dünya soykırımcı İsrail'e tepki göstermeye devam ederken Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan dikkat çeken Gazze hamlesi geldi.

(FOTO: AA ) (FOTO: AA )

Macron, Mısır'a yaptığı 2 günlük ziyaretin ardından France 5 kanalına verdiği röportajda Filistin devletini tanıma konusuna değindi.

(Foto: AA)(Foto: AA)

"(Filistin'i) tanımaya doğru ilerlemeliyiz ve önümüzdeki aylarda buna varabiliriz." ifadelerini kullanan Macron, tarih olarak haziranda Suudi Arabistan ile eş başkanlığını yapacakları iki devletli çözüme ilişkin uluslararası konferansı işaret etti.

Macron, Filistin'i tanıma meselesini konferansta nihayete erdirmeyi amaçladıklarını belirtti.

(Foto: AA)(Foto: AA)

Fransa Cumhurbaşkanı, 6-7 Nisan'da Mısır'a yaptığı resmi ziyarette iki devletli çözüme ilişkin Suudi Arabistan ile eş başkanlık edecekleri bir uluslararası konferans düzenleyeceklerini duyurmuştu.

(Foto: AA)(Foto: AA)

Macron, 2024'te yaptığı açıklamada Filistin devletini tanımanın Fransa için bir "tabu" olmadığını belirtmişti.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Fransa'da muhalefet, Filistin devletinin derhal tanınması çağrılarını artırmıştı.

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Fransa Cumhurbaşkanı Macron’dan tarihi karar! Filistin devletini tanıyabiliriz Fransa Cumhurbaşkanı Macron’dan tarihi karar! Filistin devletini tanıyabiliriz Fransa Cumhurbaşkanı Macron’dan tarihi karar! Filistin devletini tanıyabiliriz
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