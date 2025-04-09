Siyonistlerden Refah’ta kanlı sürgün planı! Alçak bakan Katz duyurdu: Parçalara böleceğiz

İşgalci İsrail'in Savunma Bakanı Katz | Ftooğraf-AA Arşiv

TERÖR DEVLETİNİN GAZZE'Yİ PARÇALAMA PLANI

İsrail ordusu, 18 Mart'a kadar geçerli ateşkeste tampon bölge olarak ilan ettiği Gazze Şeridi'nin çevresinde yüzde 18'lik bir alanı işgal ediyordu. Ateşkesi 18 Mart'ta bozarak Gazze Şeridi'ne yeniden saldırılarına başlayan İsrail ordusu, çok sayıda kent ve mahallede Filistinlileri "tahliye emirleri" tekrar zorunlu göçe tabi tutmaya başladı.

Gazze Şeridi çevresinde tampon bölge olarak açıkladığı alanda da hakimiyetini genişleten İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ni ortadan ikiye ayıran Netzarim Koridoru'nu yeniden işgal etti.

İsrail ordusu bunun yanı sıra Gazze'nin güneyindeki Refah ve Han Yunus kentlerini birbirinden ayıran "Morag" isimli yeni bir koridor inşa ettiğini açıkladı.