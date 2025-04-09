Siyonistlerden Refah'ta kanlı sürgün planı! Alçak bakan Katz duyurdu: Parçalara böleceğiz
Katil İsrail Filistin'de başta Gazze olmak üzere birçok noktada soykırımını sürdürürken siyonistler bu kez de Filistinlileri kendi topraklarından sürme planını kurmaya başladı. ABD Başkanı Trump'ın da sıklıkla dile getirdiği skandal sürgün planı tepkilerin odağında olmaya devam ederken katil İsrail'in Savunma Bakanı Katz 18 Mart’ta ateşkesi bozarak saldırıları başlattığı Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentini işgal ederek bütün Filistinlileri sürgün edeceklerini açıkladı. Siyonit Katz Gazze'deki Refah ve Han Yunus kentlerini birbirinden ayırmak ve parçalara bölmek için oluşturduğu 'Morag Koridoru'na' düzenlediği ziyarette Refah'ı 'tampon bölgeye' dönüştüreceklerini açıkladı.
Terör devleti İsrail bir yandan soykırımı devam ettirirken bir yandan da Filistinlileri kendi vatanlarından kopararak sürgün etme planlarının peşine düştü. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, 18 Mart'ta ateşkesi bozarak saldırıları başlattığı Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentini işgal ederek bütün Filistinlileri sürgün edeceklerini duyurdu.
"PARÇALARA BÖLMEK İÇİN..."
Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, Gazze'deki Refah ve Han Yunus kentlerini birbirinden ayırmak ve parçalara bölmek için oluşturduğu "Morag Koridoru'na" düzenlediği ziyarette, "Geniş alanlar ele geçiriliyor ve İsrail'in güvenlik bölgelerine ekleniyor, bu da Gazze'yi daha küçük ve daha izole hale getiriyor." açıklamasında bulundu.
"REFAH TAMPON BÖLGEYE DÖNÜŞECEK"
Bakan Katz, İsrail ordusunun Morag Koridoru ile Mısır sınırındaki Philadelphi Koridoru arasındaki bölgede "tam kontrol sağlayacağını" ve Refah'ı "tampon bölgeye" dönüştüreceklerini açıkladı.
Katz, ABD Başkanı Donald Trump'ın şubat ayında duyurduğu Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etme planını uygulamak için adımlar attıklarını da öne sürdü.
TERÖR DEVLETİNİN GAZZE'Yİ PARÇALAMA PLANI
İsrail ordusu, 18 Mart'a kadar geçerli ateşkeste tampon bölge olarak ilan ettiği Gazze Şeridi'nin çevresinde yüzde 18'lik bir alanı işgal ediyordu. Ateşkesi 18 Mart'ta bozarak Gazze Şeridi'ne yeniden saldırılarına başlayan İsrail ordusu, çok sayıda kent ve mahallede Filistinlileri "tahliye emirleri" tekrar zorunlu göçe tabi tutmaya başladı.
Gazze Şeridi çevresinde tampon bölge olarak açıkladığı alanda da hakimiyetini genişleten İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ni ortadan ikiye ayıran Netzarim Koridoru'nu yeniden işgal etti.
İsrail ordusu bunun yanı sıra Gazze'nin güneyindeki Refah ve Han Yunus kentlerini birbirinden ayıran "Morag" isimli yeni bir koridor inşa ettiğini açıkladı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Zeka testi: Yavru kediyi fark edebilir misiniz? 623 kişi denedi, 21'i başarılı oldu
- 2025 Nisan ayı kamu ilanları yayınlandı | Hangi kurumlar personel alımı yapacak?
- Hıdırellez ne zaman, hangi tarihte kutlanıyor? Hıdırellez Bayramı Gül Ağacı Ritüeli nedir?
- Karınca istilasına doğal çare: Bu baharatla onları evinizden uzaklaştırın!
- Dünyanın En Zengin Şehirleri 2025 | Bakın Türkiye'de kaç tane milyoner varmış!
- Kalp krizi için kritik eşik! Uzmanından 3 hayati öneri
- ŞOK 9 - 15 Nisan kataloğu geldi: Her şey 75 TL
- 5 bin TL Çocuk Yardımı BAŞVURU EKRANI e-Devlet | Bakan Göktaş cevapladı: Doğum tarihi şartı var mı?
- Kişiliğinizi belirleyin: Bu parmak testi sonucu ortaya seriyor
- Akaryakıtta tabela il il değişiyor, benzine indirim yola çıktı! İşte 9 Nisan güncel mazot, LPG tutarları...
- Çocuğunuzun şımarık olmasının 5 gizli nedeni! Ebeveynlerin en sık yaptığı hatalar
- Tarım Kredi'de indirim kataloğu güncellendi: 9-23 Nisan arasında 46 üründe fiyatlar düştü