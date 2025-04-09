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Siyonistlerden Refah'ta kanlı sürgün planı! Alçak bakan Katz duyurdu: Parçalara böleceğiz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 09.04.2025 23:56 Güncelleme: 10.04.2025 00:01
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Siyonistlerden Refah’ta kanlı sürgün planı! Alçak bakan Katz duyurdu: Parçalara böleceğiz

Katil İsrail Filistin'de başta Gazze olmak üzere birçok noktada soykırımını sürdürürken siyonistler bu kez de Filistinlileri kendi topraklarından sürme planını kurmaya başladı. ABD Başkanı Trump'ın da sıklıkla dile getirdiği skandal sürgün planı tepkilerin odağında olmaya devam ederken katil İsrail'in Savunma Bakanı Katz 18 Mart’ta ateşkesi bozarak saldırıları başlattığı Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentini işgal ederek bütün Filistinlileri sürgün edeceklerini açıkladı. Siyonit Katz Gazze'deki Refah ve Han Yunus kentlerini birbirinden ayırmak ve parçalara bölmek için oluşturduğu 'Morag Koridoru'na' düzenlediği ziyarette Refah'ı 'tampon bölgeye' dönüştüreceklerini açıkladı.

Terör devleti İsrail bir yandan soykırımı devam ettirirken bir yandan da Filistinlileri kendi vatanlarından kopararak sürgün etme planlarının peşine düştü. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, 18 Mart'ta ateşkesi bozarak saldırıları başlattığı Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentini işgal ederek bütün Filistinlileri sürgün edeceklerini duyurdu.

Fotoğraf-AA ArşivFotoğraf-AA Arşiv

"PARÇALARA BÖLMEK İÇİN..."

Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, Gazze'deki Refah ve Han Yunus kentlerini birbirinden ayırmak ve parçalara bölmek için oluşturduğu "Morag Koridoru'na" düzenlediği ziyarette, "Geniş alanlar ele geçiriliyor ve İsrail'in güvenlik bölgelerine ekleniyor, bu da Gazze'yi daha küçük ve daha izole hale getiriyor." açıklamasında bulundu.

Fotoğraf-AA ArşivFotoğraf-AA Arşiv

"REFAH TAMPON BÖLGEYE DÖNÜŞECEK"

Bakan Katz, İsrail ordusunun Morag Koridoru ile Mısır sınırındaki Philadelphi Koridoru arasındaki bölgede "tam kontrol sağlayacağını" ve Refah'ı "tampon bölgeye" dönüştüreceklerini açıkladı.

Katz, ABD Başkanı Donald Trump'ın şubat ayında duyurduğu Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etme planını uygulamak için adımlar attıklarını da öne sürdü.

İşgalci İsrail'in Savunma Bakanı Katz | Ftooğraf-AA Arşivİşgalci İsrail'in Savunma Bakanı Katz | Ftooğraf-AA Arşiv

TERÖR DEVLETİNİN GAZZE'Yİ PARÇALAMA PLANI

İsrail ordusu, 18 Mart'a kadar geçerli ateşkeste tampon bölge olarak ilan ettiği Gazze Şeridi'nin çevresinde yüzde 18'lik bir alanı işgal ediyordu. Ateşkesi 18 Mart'ta bozarak Gazze Şeridi'ne yeniden saldırılarına başlayan İsrail ordusu, çok sayıda kent ve mahallede Filistinlileri "tahliye emirleri" tekrar zorunlu göçe tabi tutmaya başladı.

Gazze Şeridi çevresinde tampon bölge olarak açıkladığı alanda da hakimiyetini genişleten İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ni ortadan ikiye ayıran Netzarim Koridoru'nu yeniden işgal etti.

İsrail ordusu bunun yanı sıra Gazze'nin güneyindeki Refah ve Han Yunus kentlerini birbirinden ayıran "Morag" isimli yeni bir koridor inşa ettiğini açıkladı.

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