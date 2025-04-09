Suudi Arabistan’da yeni keşif: 14 doğal gaz ve petrol sahası bulundu

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Bin Selman, ülkede devam eden enerji aramalarında 14 yeni petrol ve doğal gaz rezervlerinin bulunduğunu açıkladı. Suudi haber ajansı SPA'nın haberine göre Suudi Arabistan Petrol Şirketi Aramco'nun doğu bölgesi ve güneydeki Rubülhali bölgesinde 6 petrol sahası, 2 petrol rezervi, 2 doğal gaz sahası ve 4 doğalgaz rezervi bulunduğunu belirtti.

REZERV MİKTARI AÇIKLANMADI

Keşfedilen sahalarda tahmini rezerv miktarları henüz açıklanmadı, ancak Bakan Bin Selman, bu keşiflerin Suudi Arabistan'ın hidrokarbon kaynaklar açısından zengin olduğunu gösterdiğini ve ülkenin küresel enerji pazarındaki konumunu güçlendireceğini vurguladı.

Bakan ayrıca, bu gelişmenin Suudi Arabistan'ın hem yerel hem de küresel enerji talebini uzun vadeli, verimli ve sürdürülebilir bir şekilde karşılamasını sağlayacağını ifade etti. Yeni keşiflerin, Suudi Arabistan'ın 2030 Vizyonu doğrultusunda doğal kaynaklardan azami fayda sağlama ve küresel enerji güvenliğini artırma hedeflerine de katkı sunacağı belirtildi.

Dünyanın en büyük petrol şirketi olan Aramco, 2023 verilerine göre günlük 12,3 milyon varil ham petrol üretim kapasitesine sahip. Suudi Arabistan ise, ABD'nin ardından dünyanın en büyük ikinci ham petrol üreticisi konumunu koruyor.