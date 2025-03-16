Macron’dan ABD mallarına boykot çağrısı: Amerikan ürünlerini bırakın Avrupa’dan alın

Uzun süredir savunma harcamalarının AB içinde kalması gerektiğini savunan Macron, Avrupa ülkelerinin giderek daha fazla Amerikan silahlarına yönelmesini eleştirdi.

"Amerikan silahlarına alışan Avrupa ülkelerini ikna etmek istiyorum." diyen Macron, Fransa'nın Nice-Matin ve Le Parisien gibi medya kuruluşlarına verdiği röportajda, "Patriot hava savunma sistemini alanlara, yeni nesil Fransız-İtalyan ortak yapımı SAMP/T teklif edilmelidir. F-35 alanlara ise Rafale önerilmelidir. Ancak bu şekilde üretim kapasitemizi artırabiliriz." ifadelerini kullandı.

Bu açıklamalar, Avrupa'daki NATO üyelerinin Amerikan silahlarına bağımlılığının arttığı bir dönemde geldi.

AVRUPA ORTAK BİR KARARA VARAMIYOR

Bu ay içinde Hollanda ve Belçika, Amerikan yapımı F-35 savaş uçaklarını almaya devam edeceklerini doğrularken, Portekiz ise ABD'nin NATO içindeki son tutumu nedeniyle eskiyen F-16 uçaklarını yeni nesil F-35'lerle değiştirip değiştirmeme konusunda kararsız.

Macron, Fransız savunma sanayisinin bürokratik engelleri azaltarak ve maliyetleri düşürerek daha cazip bir seçenek haline gelmesi gerektiğini belirtti.

AB UKRAYNA'YA ASKER GÖNDERECEK Mİ? "HER ÜLKEDEN BİRKAÇ BİN ASKER..."

Macron, Ukrayna'ya Avrupa askerlerinin gönderilmesi ihtimaline de değindi. Olası bir konuşlandırmanın, "Her ülkenin belirli noktalara birkaç bin asker göndermesi, eğitim programları yürütmesi ve uzun vadeli desteğimizi göstermesi" şeklinde olabileceğini söyledi.

Ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ateşkes için öne sürdüğü şartları da "kabul edilemez" olarak nitelendirdi. "Bu, Ukrayna'nın kısmen işgal edilmesi ve çatışmanın dondurulması anlamına gelir. Geleceğe dair hiçbir güvence veya güvenlik sağlamaz." dedi.