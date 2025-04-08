ABD’den Yemen’e 22 hava saldırısı

Husilere bağlı El-Mesira televizyonu ile SABA haber ajansının haberine göre Husiler, ABD'nin Sana'ya 11, Marib kentine 9, Hudeyde kentine bağlı Kızıldeniz'deki Kamaran Adası'na da iki hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.



Yemen'deki Husiler, ABD'nin söz konusu saldırılarında can kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşmadı.



ABD'den de bu saldırılara ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.



YEMEN'E HAVA SALDIRILARI



Husiler, 7 Mart'ta yaptıkları açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuştu.



ABD Başkanı Donald Trump ise Truth Social platformundan 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini açıklamıştı.



Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi de ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirterek saldırılarını sürdürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'ı da kapsayacağını söylemişti.

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