08 Nisan 2025, Salı
Haberler Dünya Haberleri Musk’tan Trump'un danışmana ağır sözler: Tam bir geri zekalı!

Musk’tan Trump'un danışmana ağır sözler: Tam bir geri zekalı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 08.04.2025 20:56 Güncelleme: 08.04.2025 21:20
ABONE OL
Musk’tan Trump’un danışmana ağır sözler: Tam bir geri zekalı!

Son günlerde ABD'nin çeşitli eyaletlerinde, ABD Başkanı Donald Trump ve onun kıdemli danışmanlarından Elon Musk’a yönelik protestolar sürerken, Musk’ın bu protestolara karşı takındığı tavır da eleştiri konusu oldu. Adını bu kez de “geri zekalı” polemiğiyle duyuran Musk, Trump’ın ticaretten sorumlu kıdemli danışmanı Peter Navarro’ya yönelik sözleriyle gündeme geldi.

ABD'de son dönemde siyaset ve teknoloji dünyasının önde gelen isimleri, halkın tepkisiyle karşı karşıya kalıyor. ABD Başkanı Donald Trump ve danışmanları, çeşitli konular nedeniyle protesto edilirken, özellikle Elon Musk'ın açıklamaları ve sosyal medya paylaşımları kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Musk, son olarak Trump'ın ticaret ve üretimden sorumlu olan kıdemli danışmanı Peter Navarro'yu "geri zekalı" olarak nitelendirdi.

"NAVARRO GERÇEKTEN…"

Musk, Navarro'nun dün CNBC'ye verdiği röportajda kendisinden söz edilmesine cevap verdi. Navarro'nun "O bir araba üreticisi değil. O bir araba montajcısı." dediği kesite, "Navarro gerçekten bir geri zekalı. Burada söyledikleri bariz bir şekilde yanlış." ifadelerini kullandı.

"BİR ÇUVAL TUĞLADAN DAHA APTAL"

Musk, Tesla'nın en çok ABD yapımı arabaya sahip şirket olduğunu belirterek, "Navarro, bir çuval tuğladan daha aptal." dedi.

"ABD'NİN EN DİKEY ENTEGRE OTOMOBİL ÜRETİCİSİ"

Cevabına, Navarro ve "IfindRetards" adlı hesapları etiketleyen Musk, Tesla'nın "ABD'deki en dikey entegre otomobil üreticisi" olduğunu söyledi.

MONTAJCI SÖYLEMİ TARTIŞMA YARATTI

Navarro, röportajında Tesla arabalarının parçalarının çeşitli ülkelerden getirilerek ABD'de birleştirildiğini ve Musk'ın bir "araba montajcısı" olduğunu ifade etmişti.

Tesla bayileri önünde Muska protestoTesla bayileri önünde Muska protesto TESLA BAYİLERİ ÖNÜNDE MUSK'A PROTESTO
Musktan seçmenlere milyon dolarlık çek!Musktan seçmenlere milyon dolarlık çek! MUSK'TAN SEÇMENLERE MİLYON DOLARLIK ÇEK!
Muskın Tesla servisine saldırı şoku!Muskın Tesla servisine saldırı şoku! MUSK'IN TESLA SERVİSİNE SALDIRI ŞOKU!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Musk’tan Trump’un danışmana ağır sözler: Tam bir geri zekalı! Musk’tan Trump’un danışmana ağır sözler: Tam bir geri zekalı! Musk’tan Trump’un danışmana ağır sözler: Tam bir geri zekalı!

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör