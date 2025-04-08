Musk’tan Trump’un danışmana ağır sözler: Tam bir geri zekalı!

ABD'de son dönemde siyaset ve teknoloji dünyasının önde gelen isimleri, halkın tepkisiyle karşı karşıya kalıyor. ABD Başkanı Donald Trump ve danışmanları, çeşitli konular nedeniyle protesto edilirken, özellikle Elon Musk'ın açıklamaları ve sosyal medya paylaşımları kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Musk, son olarak Trump'ın ticaret ve üretimden sorumlu olan kıdemli danışmanı Peter Navarro'yu "geri zekalı" olarak nitelendirdi.

"NAVARRO GERÇEKTEN…"

Musk, Navarro'nun dün CNBC'ye verdiği röportajda kendisinden söz edilmesine cevap verdi. Navarro'nun "O bir araba üreticisi değil. O bir araba montajcısı." dediği kesite, "Navarro gerçekten bir geri zekalı. Burada söyledikleri bariz bir şekilde yanlış." ifadelerini kullandı.

"BİR ÇUVAL TUĞLADAN DAHA APTAL"

Musk, Tesla'nın en çok ABD yapımı arabaya sahip şirket olduğunu belirterek, "Navarro, bir çuval tuğladan daha aptal." dedi.

"ABD'NİN EN DİKEY ENTEGRE OTOMOBİL ÜRETİCİSİ"

Cevabına, Navarro ve "IfindRetards" adlı hesapları etiketleyen Musk, Tesla'nın "ABD'deki en dikey entegre otomobil üreticisi" olduğunu söyledi.

MONTAJCI SÖYLEMİ TARTIŞMA YARATTI

Navarro, röportajında Tesla arabalarının parçalarının çeşitli ülkelerden getirilerek ABD'de birleştirildiğini ve Musk'ın bir "araba montajcısı" olduğunu ifade etmişti.