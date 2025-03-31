Musk’tan seçimlere müdahale! Seçmenler milyon dolarlık çek dağıttı

ABD'li iş insanı Elon Musk, Wisconsin Yüksek Mahkemesi seçimleri öncesinde iki seçmene 1 milyon dolarlık çek vererek, onları siyasi grubunun sözcüsü ilan etti. Musk, seçim sonucunun eski ABD Başkanı Donald Trump'ın gündemi ve 'medeniyetin geleceği' açısından kritik olduğunu söyledi.

Musk ve desteklediği gruplar, yarın yapılacak seçimlerde muhafazakar aday Brad Schimel'i desteklemek için 20 milyon dolardan fazla harcadı. Musk, seçim sonuçlarının ABD Temsilciler Meclisi'ndeki güç dengesini de etkileyebileceğini belirterek, "Eğer Wisconsin Yüksek Mahkemesi seçim bölgelerini yeniden çizerse, Cumhuriyetçilerin iki sandalyesini kaybetmesine neden olabilir." dedi.