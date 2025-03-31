Musk'tan seçimlere müdahale! Seçmenler milyon dolarlık çek dağıttı
Elon Musk, Wisconsin Yüksek Mahkemesi seçimleri öncesinde iki seçmene milyon dolarlık çek verdi.
ABD'li iş insanı Elon Musk, Wisconsin Yüksek Mahkemesi seçimleri öncesinde iki seçmene 1 milyon dolarlık çek vererek, onları siyasi grubunun sözcüsü ilan etti. Musk, seçim sonucunun eski ABD Başkanı Donald Trump'ın gündemi ve 'medeniyetin geleceği' açısından kritik olduğunu söyledi.
Musk ve desteklediği gruplar, yarın yapılacak seçimlerde muhafazakar aday Brad Schimel'i desteklemek için 20 milyon dolardan fazla harcadı. Musk, seçim sonuçlarının ABD Temsilciler Meclisi'ndeki güç dengesini de etkileyebileceğini belirterek, "Eğer Wisconsin Yüksek Mahkemesi seçim bölgelerini yeniden çizerse, Cumhuriyetçilerin iki sandalyesini kaybetmesine neden olabilir." dedi.
"EYALET YASALARINA AYKIRI"
Wisconsin Başsavcısı Josh Kaul, Musk'ın seçmenlere para vermesinin eyalet yasalarına aykırı olduğunu savunarak yargıya başvurdu. Ancak eyaletin yüksek mahkemesi, dün yapılan acil başvuruyu değerlendirmeyi reddetti. Mahkeme, kararına gerekçe sunmadı.
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