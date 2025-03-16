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Tesla bayileri önünde Musk'a protesto: ABD'de gösteriler düzenleniyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.03.2025 11:49
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Tesla bayileri önünde Musk’a protesto: ABD’de gösteriler düzenleniyor

ABD'de yüzlerce kişi, Hükümet Verimliliği Bakanlığı'nın (DOGE) bütçe kesintilerini protesto etmek için Tesla bayileri önünde toplanmaya devam ediyor. Boston, Philadelphia, Baltimore ve Washington DC'de gösteriler düzenleyen protestocular, Tesla'dan araç alınmaması çağrısında bulundu. 'Teslalarınızı satın, greve katılın!' sloganlarıyla seslerini duyurmaya çalışan eylemciler, Musk’a tepki gösterirken bazı protestolarda gözaltılar yaşandı. İşte detaylar...

ABD'de, yüzlerce kişi Hükümet Verimliliği Bakanlığının (DOGE) federal bütçe kesintilerini protesto amacıyla Elon Musk'ın Üst Yöneticisi (CEO) olduğu Tesla'nın bayileri önünde toplanmaya devam ediyor.

ABD basınındaki haberlere göre, Boston, Philadelphia, Baltimore ve başkent Washington DC'de göstericiler, Tesla bayileri önünde bir araya geldi. Yüzlerce gösterici, DOGE'nin federal kesintilerini protesto ederek Musk'ın CEO'su olduğu Tesla'dan araç alınmaması çağrısı yaptı.

"TESLALARI SATIP GREVE KATILIN"

Protestocular, "Teslalarınızı satın, hisselerinizi satın, greve katılın. Tesla'ya zarar vermek, Musk'ı durdurmaktır." sloganları attı. ABD'de ayın başından bu yana ülkenin farklı bölgelerinde Musk'ın CEO'su olduğu Tesla'nın otomobil bayileri önünde gösteriler düzenlenmiş, protestolarda gözaltılar olmuştu.

TRUMP'TAN DESTEK

ABD Başkanı Donald Trump, kıdemli danışmanı olarak atadığı Musk'a desteğini göstermek amacıyla bir Tesla araç satın almıştı. Trump, Tesla bayilerine yönelik şiddet eylemlerinin "iç terör" olarak nitelendirileceğini ve failler için ağır sonuçlar doğuracağını vurgulamıştı.

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Tesla bayileri önünde Musk’a protesto: ABD’de gösteriler düzenleniyor Tesla bayileri önünde Musk’a protesto: ABD’de gösteriler düzenleniyor Tesla bayileri önünde Musk’a protesto: ABD’de gösteriler düzenleniyor
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