Kahire’de Gazze zirvesi: Ürdün, Mısır ve Fransa’dan ortak mesaj

İsrail ile Hamas arasında 7 Ekim 2023'te başlayan çatışmaların ardından bölgede insani kriz derinleşmeye devam ediyor. Son olarak 18 Mart'ta bozulduğu belirtilen ateşkesten bu yana Gazze'ye yönelik saldırıların yeniden şiddetlendiği gözlemlenirken, konuya ilişkin Ürdün Kralı 2. Abdullah, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen üçlü zirvede bir araya geldi.

"İSRAİL BÖLGEYİ KAOSA SÜRÜKLEYECEK"

İsrail'in tüm tedarik yollarını kapaması ve insani yardım girişini engellemesi yüzünden Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin karşı karşıya kaldığı krizin her geçen gün derinleştiğine işaret edilen toplantıda, acilen bölgeye yeterli insani yardımın ulaştırılmasının gerekliliğinin altı çizildi.

Ürdün Kralı 2. Abdullah görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürdürmesinin "Krizi sona erdirmek için gösterilen tüm diplomatik ve insani çabaları baltaladığı ve tüm bölgeyi kaosa sürükleyeceği konusunda" uyarıda bulundu.

"KALICI ATEŞKES İÇİN İKİLİ DEVLETLİ ÇÖZÜM"

Bölgede kalıcı ateşkes sağlanması ve iki devletli çözüm temelinde adil ve kapsamlı bir barış sağlanması için yoğun çaba gösterilmesinin gerekliliğini ifade eden Ürdün Kralı, bu çözümün, Filistinlilerin, İsraillilerin ve tüm bölgenin güvenliğini ve istikrarını garanti altına alacağını belirtti.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Sisi ve Macron ile gerçekleştirdiği zirvede, Ürdün'ün Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistinlilerin yerinden edilmesine karşı olan tutumunu bir kez daha vurguladı.

"ULUSLARARASI ÇABANIN BİRLEŞMESİ ÖNEMLİ"

Kral 2. Abdullah, "Batı Şeria'daki Filistinlilere yönelik tek taraflı uygulamaların sürmesi ve Kudüs'teki Müslümanların ve Hristiyanların kutsal mekanlarına yönelik saldırıların tehlikesine" karşı uyarıda bulundu.

Ürdün ve Mısırlı liderler, "Özellikle Fransa'nın da içinde yer aldığı Avrupa Birliği (AB) ülkeleri tarafından uluslararası çabaların birleşmesinin önemini" vurgulayarak, Gazze Şeridi'nin yeniden inşası için ortak çaba gösterilmesi gerektiğine" dikkatini çekti.

FRANSA: FİLİSTİN MESELESİ İÇİN HER ŞEYİ YAPMAYA HAZIRIZ

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise, Ürdün ve Mısır'ın Filistin halkının haklarını destekleyen tutumlarının önemine değindi.

Macron görüşmede, "Fransa'nın Filistin meselesine siyasi çözüm bulunması ve sükunetin sağlanması için gereken her şeyi yapmaya hazır olduğunu" vurguladı.