Audi Trump’un ek tarife kararı sonrasında ABD’ye araç teslimatını askıya aldı

Volkswagen Grubu'nun lüks otomobil markası Audi, ABD Başkanı Donald Trump'ın bazı ülkelere yönelik açıkladığı yeni gümrük tarifeleri sonrası önemli bir karar aldı. Şirket, 2 Nisan'dan itibaren ABD'ye giriş yapan araçların bayilere teslim edilmeyeceğini duyurdu. Audi, aldığı kararı resmi bir mektupla ABD'deki bayilerine iletti. Geçici olarak askıya alınan teslimatların süresiyle ilgili ise henüz net bir bilgi paylaşılmadı.

TARİFEDEN ETKİLENMEYEN 37 BİN OTOMOBİL BULUNUYOR

Bayilerden stoklarını azaltmaya odaklanmaları istendi. Audi'nin şu anda ABD'de yeni tarifelerden etkilenmeyen 37 bin otomobili bulunduğu belirtildi.

Audi'nin ABD'de fabrikası bulunmuyor ve şirket bu ülkede satılan tüm araçlarını yurt dışından getiriyor. ABD'de en çok satılan Q5 model araç, Meksika'daki Audi fabrikasında üretilirken, geri kalan modeller Almanya, Macaristan ve Slovakya'daki fabrikalardan geliyor.

VOLKSWAGEN DE ARAÇ TESLİMATINI GEÇİCİ OLARAK DURDURDU

Alman basınında yer alan haberlerde, Audi'nin ana şirketi Volkswagen ise Meksika'dan ve limanlardan trenle araç teslimatını geçici olarak durdurdu. Şirket, fiyatlandırma konusunda nisan ortasına kadar netlik sağlanmasını bekliyor.

150 OTOMOBİL PARÇASI KATEGORİSİ DE EK ÜCRETE TABİ!

Öte yandan, 3 Nisan'dan bu yana ABD'de otomobil ithalatında önceki yüzde 2,5'lik orana ek olarak yüzde 25'lik gümrük vergisi uygulanıyor. Mayıs ayından itibaren 150 otomobil parçası kategorisi de ek ücrete tabi olacak.