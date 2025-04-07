Macron Kahire’de: İki ülkeden ilişkileri stratejik ortaklık düzeyine yükseltme anlaşması

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Ayrıca Macron, "Gazze ve Batı Şeria'nın herhangi bir şekilde ilhak edilmesine ve halkın yerinden edilmesine kesinlikle karşı" olduklarını ve Gazze'nin ilhakının "uluslararası hukukun ihlali ve İsrail de dahil olmak üzere tüm bölgenin güvenliğine yönelik ciddi bir tehdit" oluşturacağını vurguladı.



Öte yandan Hamas'ın gelecekte kurulacak Filistin yönetiminde "herhangi bir rol üstlenmemesi ve İsrail için bir tehdit oluşturmaması gerektiği" yorumunda bulunan Macron, "sadece siyasi cevabın, Gazze'de ve bölgedeki güvenlik ve barışı garanti altına alabileceğini" belirtti.



Bu bağlamda Macron, gelecek aylarda Suudi Arabistan ile eş başkanlığını yapacakları iki devletli çözüme yönelik bir konferansın düzenleneceğini duyurdu.



MISIR-FRANSA-ÜRDÜN ÜÇLÜ ZİRVESİ YAPILACAK



Mısır-Fransa zirvesinin ardından, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve Ürdün Kralı 2. Abdullah ile gerçekleştirilecek üçlü zirve düzenlenecek.



Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin davetiyle, bugün Mısır'da Gazze'deki gelişmelerin ele alınacağı Ürdün-Mısır-Fransa zirvesi, İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik saldırılarını yoğunlaştırdığı ve ateşkesi ihlal ederek soykırımı sürdürdüğü bir dönemde gerçekleştiriliyor.



Macron, dün akşam saatlerinde Kahire'ye gelerek 3 gün sürecek resmi ziyaretine başlamıştı.

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