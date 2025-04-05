Zelenskiy'den Rusya ile müzakere şartı! "Sadece konuşmanın ne anlamı var?"

(Foto: AA)

"HER ŞEYDEN ÖNCE, KOŞULSUZ ATEŞKES LAZIM"

Rus ordusunun bugün ülkesinin Kriviy Rig kentine düzenlediği füze saldırısına tepki gösteren Zelenskiy, Rusya'nın savaşı uzatmak istediğini ifade etti.

Zelenskiy, savaşın sona erdirilmesi için Rusya ile müzakerelere hazır olduklarını ve Rusya'nın saldırıları durdurması gerektiğini belirterek, "Sadece konuşmanın ne anlamı var? Her şeyden önce, koşulsuz ateşkes gerekli." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, "Ateşkesin koşulsuz olması gerektiğine inanıyoruz ve ondan sonra herhangi bir formatta konuşabiliriz." dedi.

ABD'nin Rusya'ya "baskı artırmaya" yönelik hazırlıklar yaptığına dair bilgi aldığını dile getiren Zelenskiy, "Biz de tam olarak bu güçlü yaptırım adımlarını bekliyoruz." şeklinde konuştu.

(Foto: AA)

NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ ANLAŞMASININ HAZIRLIK SÜRECİ

ABD ile imzalanması beklenen nadir toprak elementlerinin anlaşma taslağı üzerinde devam eden çalışmalara da değinen Zelenskiy, bu süreçte ülkesinin bir hukuk firması tarafından temsil edileceğini bildirdi.

Zelenskiy, üç firma arasından birini seçme sürecinin gelecek günlerde biteceğini ifade ederek, "Bu anlaşmada sadece ortaklık adımları görüyoruz ve ekip bunun üzerinde çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Teknik ekibinin anlaşma taslağını haftaya kendisine incelemek üzere ileteceğini kaydeden Zelenskiy, Ukrayna heyetinin bundan sonra söz konusu anlaşma için ABD'ye gitmek için hazır olacağını söyledi.

Zelenskiy, konuşmasının sonunda Rusya'nın Kursk bölgesindeki son durumu değerlendirerek, Ukrayna ordusunun bu bölgede kuşatma altında olmadığını belirtti.

Son olarak Zelenskiy, Ukrayna silahlı kuvvetlerinin bu bölgede 64 bin Rus askerinin ilerleyişini engellediğini kaydetti.