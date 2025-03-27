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Zelenskiy'den flaş iddia! "Putin yakında ölecek"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.03.2025 09:54
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Zelenskiy’den flaş iddia! Putin yakında ölecek

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, baş düşmanı Rus lider Vladimir Putin'le ilgili flaş bir iddia ortaya attı. Zelenskiy Putin'in sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği yönündeki söylentiler arasında 'yakında öleceğini' öne sürdü.

Zelenski, dün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı görüşmenin ardından Paris'te gazetecilere verdiği röportajda Putin'in sağlık durumuyla ilgili sert değerlendirmelerde bulundu .

Ukraynalı lider, "O (Putin) yakında ölecek, bu bir gerçek ve bu bir son olacak." dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy (AA)Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy (AA)

SÖYLENTİLER İDDİALARI KÖRÜKLEDİ

Putin, aşırı erkeksi bir imaj çizme çabalarına rağmen uzun süredir sağlık sorunları yaşadığına dair söylentilerle karşı karşıya.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin (AA)Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin (AA)

İngiliz Daily Mail'in haberine göre 72 yaşındaki Rus liderin son yıllarda şiş bir yüze, seğiren bir bacağa ve kan çanağına dönmüş gözlere sahip olması spekülasyonları daha da körükledi.

GEVELEDİ, SARSINTILI HAREKETLERDE BULUNDU, AKSAYARAK YÜRÜDÜ

2022'de yaşanan meşhur bir olayda, cumhurbaşkanının o zamanki Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile yaptığı toplantıda, sandalyesinde kambur bir şekilde oturmuş, masayı kavramış ve kelimeleri geveleyerek konuştuğu görüldü.

Ayrıca, sürekli öksürdüğü, elleri ve ayaklarında istemsizce sarsıntılı hareketler yaptığı yönünde raporlar da var.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Savunma Bakanı Sergey Şoygu (AFP)Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Savunma Bakanı Sergey Şoygu (AFP)

Birkaç kez aksayarak yürüdüğü görüldü.

KANSERE Mİ YAKALANDI PARKİNSON HASTASI MI?

Kanser ve Parkinson hastalığına yakalandığı iddiaları da ortaya atıldı.

Zelenski dün geceki röportajında, Putin'in "Avrupa Birliği'ni içeriden vurmaya çalıştığını" da iddia etti.

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Zelenskiy’den flaş iddia! Putin yakında ölecek Zelenskiy’den flaş iddia! Putin yakında ölecek Zelenskiy’den flaş iddia! Putin yakında ölecek
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