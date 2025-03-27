Zelenskiy'den flaş iddia! "Putin yakında ölecek"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin (AA)

İngiliz Daily Mail'in haberine göre 72 yaşındaki Rus liderin son yıllarda şiş bir yüze, seğiren bir bacağa ve kan çanağına dönmüş gözlere sahip olması spekülasyonları daha da körükledi.

GEVELEDİ, SARSINTILI HAREKETLERDE BULUNDU, AKSAYARAK YÜRÜDÜ

2022'de yaşanan meşhur bir olayda, cumhurbaşkanının o zamanki Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile yaptığı toplantıda, sandalyesinde kambur bir şekilde oturmuş, masayı kavramış ve kelimeleri geveleyerek konuştuğu görüldü.

Ayrıca, sürekli öksürdüğü, elleri ve ayaklarında istemsizce sarsıntılı hareketler yaptığı yönünde raporlar da var.