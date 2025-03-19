Trump-Zelenskiy görüştü! Barışa hiç bu kadar yakın olmamıştık: Kısmi anlaşma sağlandı
ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gerçekleştirdiği telefon görüşmesi sonrası Moskova ve Kiev'den karşılıklı saldırı bildirimleri geldi. Dün uzlaşılan ateşkesin akıbeti belirsizliğini korurken merakla beklenen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Trump, telefonda bir araya geldi. ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, arasında yapılan telefon görüşmesi sonrasında konuya ilişkin Beyaz Saray’dan ilk değerlendirmeler de geldi. Görüşmede Trump ile Zelenskiy’nin enerji üretim alanına ilişkin kısmi ateşkeste anlaşıldığını belirtilerek, 'Barışa hiç bu kadar yakın olmamıştık. Bu korkunç savaş Başkan Trump yönetimde olsaydı hiç başlamazdı ama kendisi bunu kesin olarak bitirmeye kararlı” denildi.
Rusya-Ukrayna arasındanki ateşkes sürecini görüşmek üzere ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy telefonda görüştü. Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin detaylarına ilişkin açıklama yapan Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump-Zelenskiy arasında yapılan toplantının çok verimli geçtiğini belirterek, enerji üretim alanında kısmi ateşkeste mutabık kaldıklarını söyledi. Leavitt, ayrıca teknik ekiplerin Suudi Arabistan'da bir araya gelerek ateşkesin Karadeniz'i de kapsayacak şekilde genişletilmesi konusunu görüşeceğini bildirdi.
ENERJİ ALANINDA KISMİ ANLAŞMA
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptığı görüşmenin çok verimli geçtiğini belirterek, "İki lider enerji üretim alanları konusunda kısmi bir ateşkes konusunda mutabık kaldı." dedi.
Leavitt, düzenlediği basın brifinginde Rusya ile Ukrayna arasındaki ateşkes sürecine ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi.
"ÇOK VERİMLİ GEÇTİ"
ABD'li Sözcü, Başkan Trump'ın dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile çok verimli birer telefon görüşmesi yaptığını ve müzakerelere ilişkin mesafe katedildiğini söyledi.
Leavitt, "İki lider enerji alanları konusunda kısmi bir ateşkes konusunda mutabık kaldı. Teknik ekipler önümüzdeki günlerde Suudi Arabistan'da bir araya gelerek ateşkesin Karadeniz'i de kapsayacak şekilde genişletilmesi konusunu görüşecek." diye konuştu.
"TRUMP YÖNETİMİ OLSAYDI BU SAVAŞ HİÇ BAŞLAMAZDI"
Savaşın bitmesi ve bir ateşkese ulaşılması konusunda ciddi mesafe katettiklerini anlatan Leavitt, "Barışa hiç bu kadar yakın olmamıştık, Başkan Trump sayesinde buradayız. Bu korkunç savaş Başkan Trump yönetimde olsaydı hiç başlamazdı ama kendisi bunu kesin olarak bitirmeye kararlı." ifadelerini kullandı.
ZELENSKİY PATRİOT İSTEDİ
Leavitt, Zelenskiy'nin Trump'tan Patriot füzeleri talep ettiğine değinerek, Trump'ın da özellikle Avrupa'da mevcut olan füzelerin ne şekilde temin edilebileceği konusunda Kiev'le işbirliği içinde çalışacaklarını vurguladığını söyledi.
SAVUNMA İSTİHBARATI DEVAM EDECEK
"ABD, Ukrayna'ya savunma istihbaratı sağlamaya devam edecek." şeklinde konuşan Leavitt, bu süreçte Ukrayna'nın ihtiyaç duyacağı temel savunma gereksinimleri konusunda da görüştüklerini belirtti.
Leavitt, "Taraflar bu geçici ateşkesin, savaşın tamamen sona erdirilmesi ve güvenliğin sağlanmasına yönelik ilk adım olabileceği konusunda mutabık kaldılar." dedi. Sözcü, Zelenskiy'nin de "tam bir ateşkesin kabul edilmesi" konusunda istekli olduğunu dile getirdi.
Trump'ın, Ukrayna'daki elektrik ve nükleer santraller gibi enerji alanlarının işletmesinin "güvenlik" açısından iyi olacağını Zelenskiy'e söylediğini aktaran Leavitt, "Bu santrallerin Amerika'nın mülkiyetinde olması, bu altyapı için en iyi koruma olacaktır." ifadesini kullandı.
ABD heyetinin ileriki günlerde Suudi Arabistan'a giderek ateşkes müzakerelerine devam edeceğini vurgulayan Leavitt, tüm tarafların enerji alanlarından başlayacak kısmi ateşkesin işletilmesi ve diğer alanlara da genişletilmesi konusunda mutabık olduğunu kaydetti.
ENERJİ ALANINDA DERHAL ATEŞKES!
ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin'le dün yaptığı görüşmede, enerji ve altyapı alanlarında derhal ateşkes sağlanması konusunda mutabık kaldıklarını belirtmişti.
"DOĞRU YOLDA İLERLİYORUZ"
Trump ayrıca, tam ve kapsamlı ateşkese giden yolda diğer müzakere başlıklarının ilgili heyetler arasında ele alınacağını kaydetmiş ve "doğru yolda ilerledikleri" mesajını vermişti.
Reuters'ın aktardığına göre Putin, Trump tarafından talep edilen ve daha önce Ukrayna tarafından kabul edilen 30 günlük tam ateşkesi onaylamayı reddetti. Putin, enerji altyapısına yönelik saldırılarda sınırlı bir duraklamaya onay vereceğini söyledi ve bu daha sonra Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından kabul edildi.
ÇOK SAYIDA SALDIRI
Her iki savaşan taraf da gece boyunca çok sayıda drone saldırısı olduğunu açıkladı. Ukrayna bölge yetkilileri, kuzeydoğu Sumy bölgesinde ve başkenti çevreleyen bölgede evlerin vurulduğunu ve saldırıların güneydeki demir yollarını besleyen elektrik sistemini vurduğunu söyledi. Rus yetkililer, güney Rusya'da bir petrol terminalinin vurulduğunu ve yangın çıktığını söyledi.
YARALANANLAR OLDU
Sumi'de ise bölge yetkilileri, Rus insansız hava aracı saldırılarının iki hastaneye de zarar verdiğini, yaralanan olmadığını ancak hastaların ve hastane personelinin tahliye edilmesini zorunlu kıldığını bildirdi.
Kiev bölgesinde yetkililer 60 yaşında bir adamın yaralandığını söyledi. Başkent yakınlarındaki hasarın çoğu, polisin hava saldırılarının 18 özel ev, 20 daire, 19 araç, iki dükkan ve bir kafeyi tahrip ettiğini veya hasara uğrattığını söylediği Bucha bölgesindeydi.
ZELENSKIY: BU SAVAŞI KAZANACAĞIZ
Görüşmeden önce Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "Putin'in sözleri gerçeklerle çelişiyor ve Rusya henüz savaşı sona erdirmeye hazır değil. Bu savaşı kazanacağız. Bugün Trump ile görüşeceğim." değerlendirmesinde bulunmuştu, söz konusu görüşme başladı.
PUTİN: KURSK'TAKİ BOZGUNU TAMAMLAMAK ÜZEREYİZ
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Ukraynalı birliklerin ve yabancı paralı askerlerin Kursk bölgesindeki faaliyetlerinin detaylı şekilde soruşturulacağını belirterek, "Ordumuz, Kursk'taki düşman birliklerinin bozgununu tamamlamak üzere." dedi.
Putin, başkent Moskova'da düzenlenen Rusya Başsavcıları Toplantısı'nda konuştu.
Rus yasalarına göre Kursk'taki Ukraynalı birliklerin ve yabancı paralı askerlin terörist olarak tanımlandığına işaret eden Putin, "İşledikleri suçlar açığa çıkarılmalı, kayda geçirilmeli ve iyice araştırılmalıdır." ifadesini kullandı.
Putin, Kursk'taki duruma ilişkin olarak da "Son dönemde bir dizi hızlı, oldukça cüretkar ve etkili operasyon gerçekleştirdik. Ordumuz, Kursk'taki düşman birliklerinin bozgununu tamamlanmak üzere." dedi.
Ukraynalı askerlerin 6 Ağustos 2024'te Rus toprağı Kursk bölgesine girmesinin ardından iki ülke orduları arasında başlayan çatışmalar sürüyor.
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