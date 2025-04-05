Husiler Tel Aviv’deki askeri hedefi İHA ile vurdu

Yemen'deki İran destekli Husi milisleri, Tel Aviv'deki bir askeri hedefi insansız hava aracıyla vurduklarını duyurdu. Husilerin sözcüsü, operasyonun Filistin halkına ve mücahitlere destek amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, Al-Masirah televizyonundan yaptığı açıklamada, Yemen Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı İHA kuvvetlerinin, İsrail'in Tel Aviv bölgesinde bir askeri hedefi "Yafa tipi" bir İHA ile vurduğunu duyurdu. Seri, bu operasyonun, "Gazze Şeridi'nde İsrail'in ABD desteğiyle uyguladığı soykırıma karşı Filistin halkına destek" amacı taşıdığını vurguladı.

Husiler, Gazze'deki ateşkesin ve esir takası anlaşmasının ardından bir süre İsrail'e yönelik füze ve İHA saldırılarını durdurmuştu, ancak ateşkesi bozan Hamas ile yeniden İsrail'i hedef almaya başladılar.

İsrail ordusu, dün akşam saatlerinde "doğudan gelen" bir İHA'ya güneydeki Arava bölgesinde müdahale ettiklerini açıkladı.

Husilerin sözcüsü ayrıca, Yemen'in Saada kentinde Husilere ait hava savunma sistemleri tarafından düşürülen bir ABD İHA'sının da detaylarını verdi. "Giant Shark F360" tipi İHA'nın, ABD ve İsrail için bilgi topladığı belirtildi. Seri, Filistin halkına uygulanan abluka kalkana kadar Husilerin mücadelesini sürdüreceğini ifade etti.