Çin’den ABD’nin tarife artışına misillemesi! İhracatta nadir metal hamlesi

ABD ile Çin arasındaki ekonomik gerilim, karşılıklı ticaret hamleleriyle yeniden tırmanıyor. ABD'nin Çin menşeli ürünlere yönelik gümrük tarifelerini yüzde 34'e çıkarmasının ardından, Pekin yönetimi stratejik öneme sahip bazı nadir toprak elementlerinin ihracatını kısıtlama kararı aldı.

7 ELEMENT İHRACAT LİSTESİNDE

Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, samaryum, gadolinyum, terbiyum, disprosyum, lütesyum, skandiyum, itriyum ve bunların alaşımlarını içeren 7 farklı nadir toprak elementinin, 4 Nisan itibarıyla ihracat kontrol listesine alındığı bildirildi.

SEVKİYATA EL KOYMA HAKKI!

Karara göre Çinli üretici ve tedarikçiler, bu elementleri sadece hükümet izniyle ihraç edebilecek. Ayrıca Çin gümrük yetkilileri, ihracata konu ürünlerde bu metallerin izine rastlanması halinde sevkiyatlara el koyabilecek.

STRATEJİK EKONOMİK SİLAH

Nükleer reaktörlerden savunma sanayisine, elektronik donanımlardan uzay araçlarına kadar pek çok alanda kullanılan bu metallerin küresel arzının büyük bölümü Çin tarafından sağlanıyor. Pekin'in bu adımı, ülkenin nadir toprak elementleri üzerindeki hakimiyetini stratejik bir ekonomik silaha dönüştürme girişimi olarak değerlendiriliyor.

PEKİN'DE MİSİLLEME TARİFESİ

Bu hamle, ABD'nin "karşılıklı tarifeler" politikası kapsamında Çin menşeli ürünlere yüzde 34 ek gümrük vergisi getirmesinin hemen ardından geldi. Trump yönetimi, Çin'den ithal ürünlerde toplam gümrük tarifesini yüzde 54 seviyesine çıkarırken, Pekin de aynı oranda misilleme tarifesi uygulayacağını duyurmuştu.

Öte yandan Çin, 2024 yılında ABD'nin çip ve savunma teknolojilerine yönelik yaptırımlarına karşılık olarak da galyum, germanyum, antimuan ve grafit gibi stratejik metallerin ihracatına sınırlama getirmişti.