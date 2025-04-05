İtalya’da yeni güvenlik yasası kabul edildi: Protestolar gerginleşti!

İtalya'da Başbakan Giorgia Meloni'nin liderliğindeki sağ koalisyon hükümeti, güvenlik güçlerinin korunmasını ve kolluk kuvvetlerine saldıranlara yönelik cezaların artırılmasını içeren yeni güvenlik yasa tasarısını kabul etti. Tasarının onaylanmasının ardından, başkent Roma'da yasa karşıtı protestolar şiddetlendi.

İtalya hükümeti, güvenlik güçlerine yönelik saldırılara karşı cezaları artırmayı ve güvenlik kuvvetlerinin yasal güvencelerini güçlendirmeyi amaçlayan yeni bir güvenlik yasa tasarısını kabul etti. Tasarı, güvenlik güçlerinin haklarının hukuki açıdan korunması, haksız şekilde işgal edilen mülklerin hızla tahliye edilmesi ve toplu taşıma noktalarında suçların cezalandırılmasını kapsayan birçok düzenleme içeriyor. Ayrıca, güvenlik güçlerinin vücut kamerası kullanımı ve hamilelerin hapis cezasından kaçınma girişimlerinin engellenmesi gibi önlemler de yer alıyor.

Başbakan Meloni, yasa tasarısının ardından yaptığı açıklamada, hükümetin vatandaşların güvenliğini artırmayı vaat ettiğini ve yeni kararnameyle bu sözü tuttuklarını belirtti. Ancak, yeni yasa tasarısına karşı çıkanlar, bunun "cezalandırıcı bir popülizm" olduğunu savunarak eleştirdi. Demokratik Parti'den Francesco Boccia, tasarının halkı cezalandırmaya yönelik olduğunu ifade etti.

Güvenlik kararnamesine karşı başkent Roma'da düzenlenen protestolar, şiddetli çatışmalara yol açtı. Pantheon bölgesinde bir araya gelen göstericiler, Başbakanlık binasına yürümek isteyince güvenlik güçleri barikat kurarak engel oldu. Göstericilerle polis arasındaki gerginlik, coplu müdahaleye dönüşerek iki polisin yaralanmasına neden oldu. Protestolar başkentte farklı noktalarda devam etti.

Yasa tasarısının yasalaşabilmesi için parlamento onayı gerektiği bildirildi.