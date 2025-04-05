Fas’ın 56 kentinde Gazze’ye destek gösterisi!

Ümmetin Davalarını Destekleme Heyeti'nden yapılan açıklamada, Fas'ın 56 şehrinde 100 gösteri düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, "Faslılar, heyetin çağrısına yanıt olarak, 'Gazze ateş altında, ey İslam milleti' temasıyla, cuma günü (dün) 56 şehirde 100'den fazla gösteri düzenleyerek, sokaklara çıktı." ifadelerine yer verildi.

Gösteriler başkent Rabat, Tamara, Agadir, Kazablanka, Burkan ve Vucda başta olmak üzere çok sayıda şehirde düzenlendi.

⁠ATEŞKESİ BOZAN İSRAİL ORDUSU, GAZZE'YE ŞİDDETLİ SALDIRILARI YENİDEN BAŞLATTI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1249 Filistinli hayatını kaybetti, 3 bin 22 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 609'a, yaralıların sayısı ise 115 bin 63'e yükseldi.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlatması dikkati çekti.