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ABD Başkanı Trump'tan Fed Başkanı Powell'a talimat! "Faiz oranlarını düşür"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.04.2025 19:24 Güncelleme: 04.04.2025 19:29
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ABD Başkanı Trump’tan Fed Başkanı Powell’a talimat! Faiz oranlarını düşür

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'a faiz oranlarını düşürmesi için resmen talimatta bulundu. Ayrıca Trump, Powell'ı 'her zaman geç kalmakla' eleştiren Trump, şimdi imajını değiştirebileceğini ve hızlı hareket edebileceğini kaydetti.

Trump, Truth Social sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

(Foto: AA)(Foto: AA)

"FAİZ ORANLARINI DÜŞÜR"
ABD Başkanı Trump, "Bu, Fed Başkanı Jerome Powell için faiz oranlarını düşürmek adına mükemmel bir zaman olurdu." değerlendirmesinde bulundu.

(Foto: AA)(Foto: AA)

Powell'ı "her zaman geç kalmakla" eleştiren Trump, şimdi imajını değiştirebileceğini ve hızlı hareket edebileceğini kaydetti.

İki ay içinde enerji fiyatlarındaki, faiz oranlarındaki, enflasyondaki ve hatta yumurta fiyatlarındaki düşüş ile istihdamdaki artışa işaret eden Trump, "Amerika için büyük bir kazanım. Faiz oranlarını düşür Jerome ve siyaset yapmayı bırak." ifadelerini kullandı.

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ABD Başkanı Trump’tan Fed Başkanı Powell’a talimat! Faiz oranlarını düşür ABD Başkanı Trump’tan Fed Başkanı Powell’a talimat! Faiz oranlarını düşür ABD Başkanı Trump’tan Fed Başkanı Powell’a talimat! Faiz oranlarını düşür

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