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Katil İsrail'den Gazze'ye saldırı: 9 Filistinli yaşamını yitirdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 03.04.2025 04:01 Güncelleme: 03.04.2025 05:21
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Katil İsrail’den Gazze’ye saldırı: 9 Filistinli yaşamını yitirdi

Kanlı siyonist rejimi Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Beyt Lahiya'ya ve Han Yunus'ta iki bölgeye hava saldırısı düzenledi. WAFA haber ajansına göre Beyt Lahiya'da 3, Han Yunus'ta ise 5'i aynı aileden 6 Filistinlinin saldırıda hayatını kaybettiği duyuruldu.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Beyt Lahiya'ya ve Han Yunus'ta iki bölgeye hava saldırısı düzenledi. Saldırıda Beyt Lahiya'da 3, Han Yunus'ta ise 5'i aynı aileden 6 Filistinli toplamda 9 kişi hayatını kaybetti. Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu Beyt Lahiya'daki Menşiyye Caddesi'nde Filistinlileri hedef aldığı belirtilirken çok sayıda kişinin yaralandığı duyuruldu.

AA muhabirinin sağlık yetkililerinden edindiği bilgiye göre, İsrail savaş uçaklarının Han Yunus'un güneyindeki El-Menara semtindeki bir eve düzenlediği hava saldırısında Filistinli Muhammed Şurrab, eşi ve 3 çocuğu yaşamını yitirdi.

Han Yunus'un batısındaki yerinden edilmiş kişilerin barındığı bir çadırın İsrail ordusuna ait helikopterle hedef alınması sonucu ise Filistinli Muhammed İsam Abdulmuhsin "Es-Seyyid" hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

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