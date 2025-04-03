Libya'da 10 insanı yardım kuruluşun faaliyeti sonlandırıldı
Libya İç Güvenlik Teşkilatı sosyal medya hesabından yaptığı duyuruyla 10 insani yardım kuruluşunun faaliyetlerini durdurduklarını açıkladı. Konuya ilişkin kuruluşların ofislerinin kapatılacağı ifade edilirken, kararda gerekçe olarak güvenlik gösterildi.
Libya, güvenlik gerekçesiyle 10 insani yardım kuruluşunun faaliyetlerinin durdurulduğunu açıkladı. Libya İç Güvenlik Teşkilatının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "düşmanca faaliyetler yürütmeleri" sebebiyle 10 kuruluşun ofislerinin kapatıldığı belirtildi.
Faaliyetleri durdurulan 10 insani yardım kuruluşunun "kaçak göçmenlerin ülkeye yerleştirilmesi" gibi Libya aleyhinde faaliyette bulundukları ifade edildi. Açıklamada, "Sivil toplum örgütlerinin karıştığı şüpheli faaliyetlere ilişkin Libya halkını ve kurumlarını güvenlik takibi konusunda bilgilendiriyoruz." ifadelerine yer verildi.
FAALİYETİNE SON VERİLEN KURULUŞLAR
Norwegian Refugee Council (Norveç Mülteci Konseyi),
Terre des Hommes Italia,
International Medical Corps (Uluslararası Tıp Derneği),
Danish Refugee Council (Danimarka Mülteci Konseyi),
Médecins Sans Frontières (Sınır Tanımayan Doktorlar),
CARE Germany-Luxemburg,
INTERSOS,
Acted,
Cesvi