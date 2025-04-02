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İşgalci İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı! Şam'a bomba yağdırdılar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.04.2025 21:40 Güncelleme: 02.04.2025 22:06
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İşgalci İsrail’den Suriye’ye hava saldırısı! Şam’a bomba yağdırdılar

Suriye medyasına göre İsrail Suriye Şam'da Berzah Mahallesi'ndeki Bilimsel Araştırma Binası çevresini ve Hama kent merkezi yakınlarını hedef aldı.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, İsrail uçakları Şam'daki Berze Mahallesi'nde bulunan Bilimsel Araştırma Binası çevresini ve Hama kent merkezi yakınlarını hedef aldı.

Saldırılarda can kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

İsrail, 8 Aralık 2024'ten bu yana Suriye ordusuna ait devrik Baas rejiminden kalma askeri noktalar, mühimmat depoları ile askeri ekipmanların bulunduğu yerlere hava saldırıları düzenliyor.

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İşgalci İsrail’den Suriye’ye hava saldırısı! Şam’a bomba yağdırdılar İşgalci İsrail’den Suriye’ye hava saldırısı! Şam’a bomba yağdırdılar İşgalci İsrail’den Suriye’ye hava saldırısı! Şam’a bomba yağdırdılar
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