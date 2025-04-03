İşgal ordusu Gazze’de UNRWA binasına saldırdı! Çok sayıda ölü var

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde UNRWA'ya ait bir binayı hedef almasına tepki gösterdi.

TERÖR DEVLETİ UNRWA BİNASINA SALDIRDI!

Lazzarini, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gazze: harabeler bile hedef haline geldi. İsrail güçleri Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya'da UNRWA binasını hedef aldı." ifadesini kullandı. İsrail'in hedef aldığı UNRWA binasının daha önce sağlık merkezi olarak kullanıldığını belirten Lazzarini, savaşın başlarında binanın ağır hasar aldığını hatırlattı.

ÖLENLERİN ARASINDA 2 HAFTALIK BEBEK DE VAR!

Lazzarini, İsrail'in hedef aldığı binaya ilişkin, "İlk raporlara göre bina hedef alındığında içinde 700 kişi barınıyordu. Ölenler arasında iki haftalık bir bebeğin bulunduğu 9 çocuğun olduğu bildirildi." ifadesini kullandı.

Gazze'de İsrail saldırılarının yerinden ettiği Filistinlilerin gidecek yeri olmadığına vurgu yapan Lazzarini, UNRWA binası hedef alındıktan sonra bile içinde barınan kişilerin burada kalmayı sürdürdüğünü aktardı.

"700'DEN FAZLA KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ"

Lazzarini, "Savaşın başlamasından bu yana, tüm koordinatlar taraflarla düzenli olarak paylaşılmasına rağmen 300'den fazla BM binası hasar gördü veya tamamen yıkıldı." açıklamasında bulundu. BM yetkilisi, İsrail saldırıları altındaki Gazze'de "BM koruması aradığı sırada 700'den fazla kişi öldürüldü." ifadesini kullandı.

Lazzarini, Gazze'deki UNRWA tesislerinin çatışma amacıyla kullanıldığını belirterek, BM tesislerinin, personelinin ve operasyonlarının dikkate alınmamasının uluslararası hukukun ihlali olduğunu ifade etti.

BM tesislerini hedef alan saldırıların aydınlatılması için bağımsız soruşturma çağrısını yineleyen Lazzarini, "Gazze'de tüm sınırlar tekrar tekrar aşıldı." ifadesini kullandı.