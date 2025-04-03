ABD’de ve Husiler arasında gerilim artıyor: Sada’ya hava saldırısı

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD'nin Yemen'in Sada kentine yeni bir hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Husilere ait el-Mesire televizyonunda yer alan habere göre ABD, Sada kentine yoğun saldırı düzenledi. Haberde, saldırıya ilişkin daha fazla detaya yer verilmedi.

15 MART'TAN BU YANA 61 KİŞİ ÖLDÜ

Husiler, ABD'nin 15 Mart'tan bu yana Yemen'e düzenlediği saldırılarda 61 sivilin öldüğünü, 139'unun da yaralandığını duyurmuştu.

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyma ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başlamıştı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ise Truth Social platformundan 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini duyurmuştu.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi de ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirterek, saldırılarını sürdürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'ı da kapsayacağını söylemişti.