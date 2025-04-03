Cezayir Filistin için BMGK’ya acil toplantı talebinde bulundu

Cezayir resmi haber ajansı APS'nin haberinde, "Cezayir, Filistin'deki duruma ilişkin BMGK'da acil toplantı talep etti ve toplantının yarın günü öğleden sonra yapılması bekleniyor." ifadesi kullanıldı.

Başta İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarındaki durumun tehlikeli bir tırmanışa tanık olduğu aktarıldı. İsrail ordusunun Gazze'ye rastgele saldırılar düzenlediği ve insani yardım çalışanlarını da kapsayan ölümlerin yaşandığı kaydedildi.

15 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Gazze'nin güneyindeki Refah'ta İsrail ordusunun kuşattığı bölgede Filistin Kızılay ekipleri, Gazze Sivil Savunma Müdürlüğü personeli ve Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) çalışanlarının olduğu 15 kişinin cesedinin bulunduğu hatırlatıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin şiddetinin "benzeri görülmemiş bir şekilde" artış gösterdiği belirtildi.