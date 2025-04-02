İsrail’den skandal Gazze kararı! Kara harekatını genişletecek

Times of Israel gazetesi, İsrail'in kara harekâtını genişlettiğini bildirirken, İsrail İşgal Kuvvetleri'nin (IDF) Gazze'nin güneyine ek bir tümen daha konuşlandırdığını aktardı.

REHİNE AİLELERİNDEN TEPKİ

İsrail basınında yer alan haberlere göre, hükümetin operasyonu genişletme kararı rehine yakınlarını şaşkına çevirdi. Rehineler ve Kayıp Aileler Forumu, Katz'ın açıklamalarının ardından, "Rehinelerin, toprak kazanımı adına gözden çıkarılmasına mı karar verildi?" başlıklı sert bir bildiri yayımlayarak, rehine anlaşması yapılmaksızın savaşın büyütülmesine tepki gösterdi.

GAZZE'DE SOYKIRIM ŞİDDETLENİYOR

Filistin medyası, gece boyunca Refah ve Han Yunus'ta yoğun bombardımanın yaşandığını bildirirken, sabah saatlerinde İsrail güçlerinin Refah'a doğru ilerlediğini duyurdu. Gazze'deki askeri hareketlilik hız kazanırken, bölgedeki gerilim tırmanmaya devam ediyor.