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Bakan Fidan'dan diplomasi trafiği: NATO Dışişleri zirvesine katıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 03.04.2025 17:53 Güncelleme: 03.04.2025 17:55
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Bakan Fidan’dan diplomasi trafiği: NATO Dışişleri zirvesine katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika’nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen  NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı. Bakan Fidan, toplantı sonrasında mevkiidaşları Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ile Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile bir araya geldi.

Brüksel'de NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda temaslarda bulunmak üzere mevkiidaşlarıyla bir araya gelen Bakan Fidan, Ukrayna ile Almanya Dışişleri Bakanları ile görüştü.

ALMAN MEVKİDAŞI BAERBOCK İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Karargahında gerçekleştirilen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na temasları kapsamında Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile bir araya geldi.

FOTOĞRAF: AAFOTOĞRAF: AA

UKRAYNA DIŞİŞLERİ BAKANI SİBİHA İLE BİR ARAYA GELDİ

Akabinde Ukrayna Dışişleri Bakanı Sibiha ile de bir araya gelen Bakan Fidan, bir dizi temaslar gerçekleştirdi.

FOTOĞRAF: AAFOTOĞRAF: AA

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