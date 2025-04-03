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Bakan Fidan Fransız mevkidaşıyla görüştü! Türkiye-AB ilişkileri masada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 03.04.2025 12:56
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Bakan Fidan Fransız mevkidaşıyla görüştü! Türkiye-AB ilişkileri masada

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile dün Fransa'nın başkenti Paris'te ikili ve bölgesel konuları görüştü. Bakan Fidan, görüşmede, Avrupa'nın yeni güvenlik mimarisinin oluşumunda AB üyesi olmayan ülkelerle eş güdümün artırılmasının önemini vurguladı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile Barrot, dün Paris'te ikili ve bölgesel konuları etraflıca ele aldı.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

TÜRKİYE-AB GÜNDEMİ

Fidan, görüşmede, Avrupa'nın yeni güvenlik mimarisinin oluşumunda Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan ülkelerle eş güdümün artırılmasının önemine değinerek, Türkiye-AB ilişkilerinin önündeki yapay engellerin kaldırılması ve AB'nin bu yönde somut adımlar atması konusunda Fransa'dan beklentilerini dile getirdi.

Görüşmede, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusu da ele alındı.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Bakan Fidan, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik diplomatik çabaların Türkiye tarafından desteklendiğini belirterek, bu süreçte tüm NATO müttefiklerinin yakın işbirliği içinde çalışmasının önemine değindi. Fidan, muhtemel bir çözümün kalıcı olabilmesi için savaşan her iki tarafın da rızasının gerektiğinin altını çizdi.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

SURİYE'DEKİ YAPTIRIMLARIN KALDIRILMASI

Fidan, görüşmede, Suriye'deki yeni yönetimle angajmanın artırılmasının ve bu doğrultuda yaptırımların tamamen kaldırılmasının, ülkede istikrar ve huzurun tesisi için önemli olduğuna dikkati çekti.

Savunma sanayi alanında işbirliği konusunda Türkiye'nin beklentilerini mevkidaşını aktaran Fidan, terör örgütü PKK/YPG ile mücadelenin önemini vurguladı.

Fidan, Suriye'nin kuzeyindeki hapishane ve kamplardaki DEAŞ mensubu yabancı terörist savaşçıların ülkelerine dönmeleri gerektiğini kaydetti.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

İSRAİL'İN GAZZE'YE ARTAN SALDIRILARI BÖLGESEL TEHDİT

İsrail'in artan saldırılarının bölgesel istikrarsızlığa sebep olabileceğini belirten Fidan, Türkiye'nin Filistin halkının ana vatanlarından zorla göç ettirilmesine karşı olduğunu yineledi.

Fidan, Arap Birliği tarafından kabul edilen Gazze Planı'na desteğinin altını çizerek, İsrail'in Gazze'ye insani yardım akışını engellemesinin, insani krizi daha da derinleştirdiğine işaret etti. Bakan Fidan, insani yardımların kesintisiz biçimde Gazze'ye ulaştırılmasının hayati önem taşıdığının altını çizdi.

KAFKASYA'DA BARIŞ VE İSTİKRAR VURGUSU

Barrot ile Fidan'ın görüşmesinde, Kafkasya'da barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik çabalar da ele alındı.

Ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi için atılabilecek adımların konuşulduğu görüşmede, enerji alanındaki işbirliği fırsatları değerlendirildi.

Bakan Fidan, Türkiye'de son dönemde yaşanan gelişmeler ele alınırken "çifte standart uygulanmasının" yanlış olduğunu belirterek, Fransa ve Romanya'da olduğu üzere, yargı süreçlerinin tamamlanmasının beklenmesi gerektiğini vurguladı.

Fidan, Fransa'daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini de mevkidaşıyla paylaştı.

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Bakan Fidan Fransız mevkidaşıyla görüştü! Türkiye-AB ilişkileri masada Bakan Fidan Fransız mevkidaşıyla görüştü! Türkiye-AB ilişkileri masada Bakan Fidan Fransız mevkidaşıyla görüştü! Türkiye-AB ilişkileri masada
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