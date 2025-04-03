Antik Roma'da şaşırtan keşif! Gerçek boyutta iki heykel bulundu
Antik Roma kenti Pompei'deki büyük bir mezarda yapılan kazılarda, bir erkek ve bir kadına ait neredeyse gerçek boyutlarda iki heykel bulundu.
Arkeologlar, kadın ve toga giymiş bir erkeğin mermer cenaze heykellerinin, MS. 79'da Vezüv Yanardağı patladığında yıkılan antik kentteki rahibelerin sahip olduğu güce yeni bir ışık tuttuğunu belirtti.
Restorasyon çalışmalarına başlanması için Pompeii kazılarının 'Palestra Grande'sine taşına heykeller 16 Nisan'da açılacak olan 'Essere donna nell'antica Pompei' (Antik Pompeii'de kadın olmak) sergisinin öne çıkan eserleri olacak.
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