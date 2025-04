Sırbistan ve Macaristan arasında savunma anlaşması

Vucic, Macaristan Savunma Bakanı Kristof Szalay-Bobrovniczky'i, başkent Belgrad'daki Sırbistan Sarayı'nda kabul etti.



Heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısında konuşan Vucic, Macaristan ile önemli işbirlikleri bulunduğunu, 2023 yılında anlaşmaya vardıkları savunma alanındaki belgeyi somut hale getiren imzaları attıklarını söyledi.

BÖLGEDEKİ TÜM ÜLKELER ARASINDA EN KAPSAMLI ANLAŞMA



Vucic, Sırbistan ile Macaristan arasındaki stratejik savunma işbirliğinin bölgedeki tüm ülkeler arasında en kapsamlı anlaşma olduğunu belirterek, şöyle devam etti:



"Ortak faaliyetlerin sayısı ve önemi açısından, Sırbistan en gelişmiş ve en yoğun savunma işbirliğini Macaristan ile yürütmektedir. Bu ilişkilerin temel unsurları, ikili ve çok uluslu tatbikatlar gibi askeri işbirliği ve silah sistemleri ile ekipman tedariki konularındaki teknik iş birlikleridir. Bu yıl için şimdiye kadarki en fazla faaliyet üzerinde anlaştık. 2023 yılında 48 olan faaliyet sayısı, bu yıl 79'a çıktı. Macar dostlarımızla vardığımız bu anlaşma bizim için büyük önem taşıyor. Ortak faaliyetlere ilişkin bu anlaşmanın, Sırbistan ile Macaristan arasında askeri ittifak ya da askeri birlik kurulmasına doğru ilerleyen bir süreç olarak devam edeceğine inanıyoruz."



"MACARİSTAN, SIRBİSTAN'IN AB ÜYELİĞİNİN ÖNEMİNİ HER ZAMAN VURGULAMIŞTIR"



Szalay-Bobrovniczky ise Sırbistan ve Macaristan'ın her zaman istişare halinde olduğunu ifade etti.



Sırbistan'ın henüz Avrupa Birliği (AB) üyesi olmamasına rağmen en üst düzeyde ilişkilere sahip olduklarını kaydeden Szalay-Bobrovniczky, "72 maddelik plan gözden geçirildi, bunların içinde deniz filosu, eğitim, savaş tatbikatları ve nişancı eğitimi konuları var. Macaristan her zaman barıştan yana oldu ve Sırbistan bu konuda bizim müttefikimizdir. Macaristan, Sırbistan'ın AB üyeliğinin önemini her zaman vurgulamıştır." diye konuştu.



Szalay-Bobrovniczky Sırbistan'a barışı koruma anlamında askeri alanda destek verdiklerini dile getirerek, sonraki yıllarda yapılacak planlamaları da konuştuklarını aktardı.



Açıklamaların ardından Szalay-Bobrovniczky ile Sırbistan Savunma Bakanı Bratislav Gasic, iki ülke arasında anlaşmaya varılan savunma anlaşmasını imzaladı.