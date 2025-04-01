Euro-Med'ten yardım çalışanlarına yönelik saldırılara tepki! "En büyük toplu infaz gerçekleştiriliyor"

Euro-Med'den yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Refah kentinde Filistin Kızılayı, Sivil Savunma ve Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'ndan (UNRWA) 15 çalışanı kasten öldürdüğü kaydedildi.

İsrail'in modern dönemde insani yardım çalışanlarına yönelik "en büyük toplu infazı gerçekleştirdiği" belirtilen açıklamada, kentte uluslararası insan hakları hukukunun ciddi şekilde ihlal edildiği korkunç bir sahnenin yaşandığı vurgulandı.

Açıklamada, "Sahadaki kanıtlar, İsrail güçlerinin insani yardım çalışanlarını infaz ettiğini, araçlarını tahrip ettikten sonra cesetlerin çoğunu kumla kaplı derin bir çukura gömdüğünü gösteriyor." ifadesine yer verildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sağlık personeli ve insani yardım çalışanlarına yönelik bir dizi kasıtlı saldırı düzenlediği hatırlatılan açıklamada, bu saldırılarda İsrail'in 111 sivil savunma personelini, 27 Kızılay sağlık görevlisini ve 1400'den fazla sağlık personelini öldürdüğü bilgisi verildi.

Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde sağlık ve insani yardım altyapısını çökerten, burada yaşayan Filistinlileri ve onların yaşama tutunmaları için gerekli olan her şeyi hedef alan organize bir suç kampanyası yürüttüğü belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Filistin Kızılay'ından 23 Mart'ta yapılan açıklamada, Refah'taki saldırıda yaralananları kurtarmak için bölgeye gönderilen 4 ambulansın ve içindeki ekiplerin, İsrail ordusu tarafından kuşatma altına alındığı ve bazı sağlık görevlilerinin saldırıda yaralandığı bildirilmişti.

Gazze'deki Sivil Savunma Birimi de aynı gün Filistin Kızılayı bünyesindeki sağlık görevlilerini kurtarmak için göreve çıkan ekipleriyle bağlantıyı kaybetmişti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden 25 Mart'ta yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, ilkyardım ve sivil savunma ekiplerinden 15 kişiyi kaçırdığı ifade edilmişti.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü 28 Mart'ta, sivil savunma ekibinden Enver Abdülhamid el-Attar'ın parçalanmış cesedine ulaşıldığını açıklamıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından dün yapılan açıklamada, Refah'ta hedef alınan ve cansız bedenlerine ulaşılan 14 kişiden bazılarının ellerinin bağlı, başlarına ve göğüslerine ateş açılmış ve derin bir çukura gömülmüş vaziyette bulunduğu belirtilmişti.